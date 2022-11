Northland Power annonce le rachat d'actions privilégiées de série 3

Le présent communiqué constitue un « communiqué désigné » pour les besoins du supplément de prospectus de la Société daté du 7 septembre 2022 se rapportant à son prospectus préalable de base simplifié daté du 16 juin 2021

TORONTO, 25 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northland Power Inc. (« Northland » ou la « Société ») (TSX : NPI) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait l’intention de racheter la totalité de ses 4 800 000 actions privilégiées à dividendes cumulatifs et à taux rajustable, série 3 émises et en circulation (les « actions privilégiées de série 3 ») le 3 janvier 2023 (la « date de rachat ») au prix de 25,00 $ par action privilégiée de série 3, majoré de tous les dividendes courus et impayés sur celles-ci jusqu’au 31 décembre 2022, exclusivement (moins tout impôt que la Société doit déduire ou retenir) (le « prix de rachat »), pour un total global de 121,5 millions de dollars.



Le dernier dividende trimestriel de 0,3175 $ par action privilégiée de série 3 payable le 30 décembre 2022 correspondra à l’ultime dividende trimestriel sur les actions privilégiées de série 3 et sera considéré comme étant un dividende couru et impayé et inclus dans le prix de rachat.

La Société a communiqué aujourd’hui le prix de rachat et la date de rachat au seul porteur inscrit des actions privilégiées de série 3, conformément à leurs modalités. Les porteurs non inscrits d’actions privilégiées de série 3 devraient communiquer avec leur courtier ou autre intermédiaire pour plus de renseignements concernant le processus de rachat des actions privilégiées de série 3 dont ils sont propriétaires véritables.

Une fois que les actions privilégiées de série 3 auront été rachetées, les porteurs d’actions privilégiées de série 3 cesseront d’avoir droit aux distributions de dividendes et ne pourront plus exercer aucun droit à titre de porteurs, sauf en ce qui concerne la réception du prix de rachat.

À PROPOS DE NORTHLAND POWER

Northland Power est un producteur d’électricité d’envergure mondiale qui s’efforce de contribuer à la transition vers les énergies propres en produisant de l’électricité au moyen de sources renouvelables et propres. Fondée en 1987, Northland a une longue histoire en matière d’aménagement, de construction, de propriété et d’exploitation d’infrastructures d’énergie propre et verte, et est un chef de file mondial dans le domaine de l’énergie éolienne en mer. De plus, Northland est propriétaire et gère des ressources de production diversifiées, y compris d’énergies renouvelables terrestres et d’énergie tirée du gaz naturel écoénergétique, et fournit de l’énergie par l’intermédiaire d’une société de services publics à tarifs réglementés.

Basée à Toronto, au Canada, et comptant des bureaux dans huit pays, Northland est propriétaire ou possède une participation financière dans une puissance électrique produite de 3,0 GW (2,6 GW nets). La Société possède également plusieurs projets en construction qui en sont à différents stades de développement et qui englobent plus de 14 GW de capacité potentielle.

Négociées sur le marché depuis 1997, les actions ordinaires ainsi que les actions privilégiées de série 1, de série 2 et de série 3 de Northland se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles NPI, NPI.PR.A, NPI.PR.B et NPI.PR.C, respectivement.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué renferme certains énoncés prospectifs. Les lecteurs sont avertis qu’il se peut que ces énoncés ne conviennent pas à d’autres fins. Les énoncés prospectifs incluent des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont de nature prévisionnelle, qui dépendent de conditions ou d’événements futurs ou y renvoient, ou qui incluent des mots et expressions tels que « s’attendre à », « prévoir », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l’intention de », « cibler », « projeter », « prévoir » ou des formes négatives de ces termes ou d’autres expressions semblables ou des verbes au temps futur ou au mode conditionnel. Ces énoncés sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants qui ont été appliqués dans l’élaboration des énoncés prospectifs. Même si ces énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes et des hypothèses actuelles raisonnables de la direction, ils font l’objet de nombreux risques et incertitudes. Certains des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent des attentes actuelles incluent notamment les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport annuel 2021 de Northland et de la notice annuelle, qui se trouvent sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com sous le profil de Northland, et sur le site Web de Northland, à l’adresse northlandpower.com. Les résultats réels de Northland pourraient différer sensiblement de ceux qui sont mentionnés expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs et, par conséquent, rien ne garantit que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront ou surviendront.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont fondés sur des hypothèses qui étaient jugées raisonnables en date du communiqué. À l’exception de ce qui est expressément requis par la loi, Northland ne s’engage aucunement à mettre à jour des énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements ou de circonstances après cette date ou pour tenir compte de la survenance d’événements imprévus, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Wassem Khalil, directeur principal, Relations avec les investisseurs

647 288-1019

investorrelations@northlandpower.com