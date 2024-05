Northrim BanCorp, Inc. est une société holding bancaire. La société est principalement engagée dans la fourniture de services bancaires aux entreprises et aux particuliers par l'intermédiaire de sa filiale bancaire détenue à 100 %, Northrim Bank (la Banque). Elle opère à travers deux segments : Community Banking et Home Mortgage Lending. L'activité principale du segment Community Banking est l'offre de produits de prêts et de dépôts aux entreprises et aux consommateurs dans ses principales zones de marché. L'activité principale du segment Home Mortgage Lending est la création et la vente de prêts hypothécaires pour des propriétés résidentielles d'une à quatre familles. La Banque offre également des services de montage de prêts hypothécaires de détail par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Residential Mortgage Holding Company, LLC. En outre, la Banque, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Northrim Funding Services (NFS), exploite une division d'affacturage à Bellevue, dans l'État de Washington. La banque possède environ 19 agences à Anchorage, dans la vallée de la Matanuska, à Soldotna, à Juneau et dans d'autres régions.

Secteur Banques