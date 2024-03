Le conseil d'administration de Northrim BanCorp Inc. a nommé Mike Huston au poste de président, à compter du 6 avril 2024. M. Huston occupera également le poste de directeur de l'exploitation de Northrim BanCorp. Joe Schierhorn restera président du conseil d'administration de Northrim BanCorp et de Northrim Bank, un poste qu'il occupe depuis 2018 après avoir occupé plusieurs fonctions de direction et de gestion depuis qu'il a commencé à travailler pour la banque en tant qu'employé à charte en 1990.

M. Huston a été engagé en tant que vice-président exécutif et directeur des prêts de Northrim Bank en mai 2017. Il a été nommé président et directeur des prêts en mars 2022. M. Huston a rejoint Northrim avec plus de 25 ans d'expérience, notamment en tant que vice-président exécutif et directeur des opérations bancaires à la First Interstate Bank à Billings, dans le Montana.

Il est titulaire d'une licence en finance de l'Arizona State University et est diplômé de la Pacific Coast Banking School. Il s'est impliqué dans de nombreuses organisations à but non lucratif et est actuellement vice-président de Housing Alaskans : A Public Private Partnership et fait partie du comité exécutif de l'Anchorage Economic Development Corporation.