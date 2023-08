JetZero, qui a obtenu le soutien de l'armée de l'air américaine pour construire un démonstrateur d'un avion futuriste, espère qu'une réduction de 50 % de la consommation de carburant lui ouvrira les portes du secteur aérien et du Pentagone, a déclaré son directeur général.

L'armée de l'air américaine a annoncé mercredi la signature d'un contrat de 235 millions de dollars avec la start-up californienne pour le développement d'un démonstrateur de "corps à ailes mélangées", ainsi nommé parce que ses ailes se fondent harmonieusement dans le fuselage incurvé, réduisant ainsi la traînée de l'avion.

Le concept existe depuis les années 1940, mais il a suscité un regain d'intérêt en raison de sa forme elliptique efficace, qui permet d'économiser du carburant et d'augmenter le rayon d'action.

Le démonstrateur devrait voler en 2027 et pourrait influencer la conception des futurs avions-cargos militaires et des ravitailleurs aériens. L'armée de l'air espère commencer à acheter un ravitailleur de nouvelle génération au milieu des années 2030 et s'intéresse à des modèles qui pourraient offrir un plus grand rayon d'action et la furtivité nécessaire dans la région Asie-Pacifique.

Si les contrats militaires pourraient offrir à JetZero une chance de percer dans la production d'avions, l'entreprise vise également un vide très prisé sur le marché civil entre les avions moyen et long-courriers, où se situeront ses avions de 200 à 250 places, a déclaré Tom O'Leary, PDG de JetZero.

Boeing a abandonné un projet d'avion de "milieu de marché" en 2022, déclarant que l'affaire ne fonctionnait pas. Airbus s'est concentré sur l'expansion de modèles plus petits.

Dans une interview, Tom O'Leary a déclaré que cela ne découragerait pas JetZero et son design radical.

"Nous entamons des discussions avec toutes les compagnies aériennes afin de déterminer leur appétit pour les avions du marché intermédiaire", a-t-il déclaré à Reuters.

"L'intérêt et l'attrait sont universels, car elles sont toutes intéressées par l'efficacité énergétique et la réduction des émissions.

Deux personnes connaissant bien le processus ont déclaré que l'armée de l'air, soucieuse de profiter d'un volume plus important et de coûts plus bas, avait insisté pour que les soumissionnaires incluent une conception civile dans leur offre.

PARTENAIRE DE NORTHROP

Northrop Grumman, partenaire de JetZero, fabriquera le démonstrateur.

Les analystes estiment toutefois que le succès civil dépend de la réalisation d'objectifs de fiabilité très différents de ceux des jets militaires.

Le B-2 de Northrop, premier bombardier furtif au monde, a tiré les premiers coups de feu lors de la guerre du Kosovo en 1999, tandis que son successeur, le B-21, récemment dévoilé, incorpore également une aile de chauve-souris.

L'armée de l'air a déclaré que les progrès en matière de matériaux et de fabrication ont rendu la production plus accessible.

Toutefois, les ailes mixtes ne bénéficient pas encore d'un soutien significatif sur les marchés civils. Airbus a écarté le concept des candidats à un petit avion à hydrogène pour 2035. L'entreprise n'a pas exclu d'y jeter un coup d'œil plus tard.

Si l'autonomie et la charge utile d'un avion à ailes mixtes sont optimales pour un cargo ou un avion-citerne, un avion de ligne est "plus délicat" en raison des contraintes logistiques dans les aéroports et des difficultés à faire évoluer les familles de jets, a déclaré Ron Epstein, analyste à la Bank of America.

Une chose qui ne changerait pas radicalement, ce sont les moteurs.

Alors que Boeing souhaitait commander de nouveaux moteurs pour son projet abandonné, JetZero affirme que les économies aérodynamiques lui permettent d'exploiter des modèles existants.

Le démonstrateur sera propulsé par le Geared Turbofan de Pratt & Whitney utilisé par Airbus. Aucune décision n'a été prise quant aux éventuels modèles de production.

Byron Callan, analyste chez Capital Alpha Partners, a déclaré que la décision de soutenir JetZero traduisait la "frustration" de l'armée de l'air face à l'utilisation par les entreprises aérospatiales traditionnelles de leurs liquidités pour favoriser les actionnaires plutôt que de prendre des risques plus importants en matière de développement.

"Une façon de changer les comportements est d'attribuer des contrats à des entreprises plus petites comme JetZero", a-t-il écrit. (Reportage de Valerie Insinna et Tim Hepher, édition de Mark Potter)