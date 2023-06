Le fabricant de fusées Firefly rachète la société de services en orbite Spaceflight

Le fabricant de fusées Firefly Aerospace, fondé par un ancien ingénieur de SpaceX, a annoncé jeudi qu'il avait acquis la société de services de lancement Spaceflight Inc. dans le but de renforcer ses capacités de maintenance en orbite.

Firefly est une société de transport spatial qui aide des clients tels que la NASA et General Atomics avec des services de lancement, lunaires et dans l'espace, tandis que Spaceflight propose des services pour les satellites et autres engins spatiaux pendant qu'ils sont en orbite.

L'accord intervient en un temps utile où la demande d'envoi de satellites dans l'espace reste forte, mais où les startups américaines de fusées sont aux prises avec un environnement de financement serré, suite à la faillite de Virgin Orbit.

La demande est également passée du lancement de quelques satellites à l'aide de petites fusées au lancement simultané de nuées de satellites à l'aide de fusées plus grosses, telles que celles fabriquées par SpaceX.

La société Firefly, basée au Texas, tente de produire en masse sa fusée de taille moyenne, tout en développant un lanceur plus grand dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Northrop Grumman.

L'atterrisseur lunaire Blue Ghost de Firefly devrait effectuer la première de ses deux missions sur la Lune l'année prochaine avec la NASA, et sera lancé sur une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Firefly fait partie d'une poignée d'entreprises spatiales américaines qui rivalisent pour lancer de petits satellites dans l'espace. Elle était évaluée à plus d'un milliard de dollars lorsque la société de capital-investissement AE Industrial Partners est devenue son actionnaire majoritaire en mars 2022.

Spaceflight exploite des installations de fabrication et de traitement des charges utiles à Bellevue, dans l'État de Washington.