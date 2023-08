Northrop Grumman Corporation figure parmi les leaders américains de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes aéronautiques (29,8%) : systèmes d'aéronefs autonomes et pilotés, véhicules spatiaux, systèmes de surveillance et de reconnaissance, systèmes de commande et de contrôle, etc. ; - systèmes spatiaux (28,1%) ; - équipements électroniques (26,8%) : radars, senseurs, systèmes de contrôle de trafic aérien, de communication, de surveillance, etc. Le groupe propose également des systèmes d'information et de commandement ; - systèmes de défense (15,3%) : systèmes d'armes et de missions, systèmes de gestion des combats, systèmes de missiles, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (86%), Europe (5,9%), Asie-Pacifique (5,4%) et autres (2,7%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense