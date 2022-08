Northrop Grumman rejoint le programme public de soutien aux nouvelles technologies industrielles

Le groupe de défense américain Northrop Grumman s'intègre le programme de soutien public aux nouvelles technologies industrielles lancé en mai dernier par la Maison Blanche et visant à aider les fournisseurs américains à utiliser davantage l'impression 3D et d'autres technologies de fabrication avancées.



L'administration Biden considère l'impression 3D, qui permet de construire des formes complexes par couches à partir de particules de plastique ou de métal, comme une innovation qui permettra aux fabricants américains de prospérer et de créer des emplois.



Le groupe de défense ajoute son nom à la liste d'acteurs de premier plan déjà à bord du programme comme GE Aviation, Siemens Energy, Raytheon Technologies, Honeywell et Lockheed Martin.