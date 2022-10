Northrop estime que les ventes et les bénéfices pour l'année complète se situent dans la partie inférieure des prévisions.

La société avait prévu pour 2022 un chiffre d'affaires compris entre 36,2 et 36,6 milliards de dollars, et un bénéfice par action compris entre 24,50 et 25,10 dollars.

Les entreprises de défense, toujours sous le coup de la hausse des coûts et des pénuries de main-d'œuvre, continuent de souffrir des contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui ont eu un impact sur la production de ces entreprises et de leurs fournisseurs.

Northrop, qui a dû faire face à des problèmes de main-d'œuvre causés par la variante Omicron du COVID-19 au début de l'année, a déclaré qu'elle voyait maintenant des tendances à l'amélioration dans la disponibilité de la main-d'œuvre.

Le chiffre d'affaires de son unité Aeronautics Systems, qui fabrique des avions militaires tels que le B-21 Raider, a chuté d'environ 7 % pour atteindre 2,54 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre, en raison de la baisse des ventes d'avions et de systèmes d'avions autonomes.

Le chiffre d'affaires global a augmenté de 3 % au cours du trimestre pour atteindre 8,97 milliards de dollars, aidé par la hausse des ventes de produits et de services de sa division Space Systems qui fabrique des satellites et des systèmes de missiles.

"Le segment spatial restera le plus grand moteur pour les deux prochaines années avec les gains de GBSD, Space Development Agency", a écrit Myles Walton, analyste de Wolfe Research, dans une note au début du mois.

Les ventes de la division Space Systems, aidées par une demande plus élevée pour l'exploration spatiale, ont augmenté d'environ 18 % pour atteindre 3,16 milliards de dollars, aidant ainsi la société basée à Falls Church, en Virginie, à compenser la baisse des ventes des unités aéronautiques et de défense.

Northrop a annoncé une baisse de 14 % de son bénéfice net trimestriel ajusté, qui s'est établi à 915 millions de dollars, soit 5,89 $ par action.

Son rapport commandes-facturation depuis le début de l'année, qui est un rapport entre les commandes reçues et les unités expédiées et facturées, était de 1,14.