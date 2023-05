Une startup spatiale s'associe à SpaceX pour lancer une station spatiale commerciale

L'engin spatial cylindrique, baptisé Haven-1, est la dernière plateforme prévue pour remplacer la Station spatiale internationale, un laboratoire de recherche orbital vieux de deux décennies, géré principalement par les États-Unis, la Russie et l'Agence spatiale européenne.

L'ISS devrait être mise hors service en 2030 et la National Aeronautics and Space Administration (NASA) souhaite que des stations spatiales commerciales la remplacent.

En 2021, l'agence a accordé 415 millions de dollars de fonds de développement à quatre entreprises, dont Northrop Grumman et Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos.

Vast ne figurait pas parmi les lauréats, mais espère recevoir des fonds de la NASA d'ici 2028, a déclaré le président de la société, Max Haot, à Reuters lundi.

La NASA n'a pas répondu à une demande de commentaire par courriel.

Aucune entreprise privée n'a jamais construit et déployé une station spatiale. L'ISS, de la taille d'un terrain de football, construite à l'aide de plusieurs lancements et équipée de divers composants tout au long de sa durée de vie, a coûté aux pays participants plus de 100 milliards de dollars au total.

La construction d'une nouvelle station spatiale est d'autant plus ambitieuse que les investisseurs recherchent des paris moins risqués, en raison de la pénurie actuelle de capitaux privés.

McCaleb, qui vaut 2,4 milliards de dollars selon Forbes, soutiendra le développement du vaisseau spatial et a déjà engagé 300 millions de dollars dans l'entreprise.

Le coût total du développement de Haven-1 "reste à voir", a déclaré M. McCaleb, également PDG de Vast, dans une interview.

"Je pense qu'il faudra un peu plus que cela, mais nous verrons bien.

ÉQUIPE DE 4 PERSONNES

Vast, fondée en 2021, a déclaré qu'elle prévoyait de lancer un équipage de quatre personnes vers Haven-1 pour une mission de recherche de 30 jours, peu après son déploiement. Haven-1 sera lancé par la fusée Falcon 9 de SpaceX.

SpaceX formera également les astronautes, qui quitteront la Terre à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, laquelle s'amarrera de manière autonome à Haven-1.

Un projet entièrement commercial est l'avenir de l'orbite terrestre basse, et Vast et SpaceX ont fait un pas en avant pour que cela devienne une réalité, a déclaré Tom Ochinero, un haut responsable de SpaceX, dans un communiqué.

Haven-1 devrait durer trois ans et permettre trois autres missions de 30 jours. Vast est en pourparlers avec des astronautes potentiels pour la mission initiale, a déclaré M. Haot.

Les agences spatiales gouvernementales seraient les principaux clients cibles de Vast. D'autres clients pourraient être des philanthropes, des sociétés de recherche privées et des entreprises souhaitant envoyer uniquement des charges utiles - et non des êtres humains - à la station pour des missions de recherche robotique.