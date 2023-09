Northstar Gold Corp. est une petite société minière en phase d'exploration. La société s'occupe principalement de l'acquisition, de l'exploration et du développement de propriétés minières dans la prolifique ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ses projets comprennent la propriété Miller Gold, la propriété Rosegrove, la propriété Bryce et la propriété Milestone Cu-Ni-Co. La propriété Miller Gold est située dans la division minière de Lardner Lake, dans le nord-est de l'Ontario, à 18 kilomètres (km) au sud de Kirkland Lake. Sa propriété Rosegrove couvre une superficie d'environ 1 200 hectares, constituée de plus de 19 titres miniers contigus contenant environ 52 cellules situées à un kilomètre au nord-ouest de sa propriété Miller Gold. La propriété Bryce est située dans le canton de Bryce et Tudhope, dans la division minière de Larder Lake, dans le nord-est de l'Ontario. La propriété couvre une superficie d'environ 5 090 hectares avec plus de 80 hectares de terrain breveté. Elle a l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Searles, qui est située près de Kirkland Lake, en Ontario.

Secteur Or