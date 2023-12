Northview Residential REIT est une société d'investissement immobilier basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition indirecte, la propriété et l'exploitation d'un portefeuille d'immeubles locatifs productifs de revenus sur des marchés secondaires au Canada. Ses propriétés comprennent des propriétés multi-résidentielles, des propriétés commerciales et des propriétés exécutives. Ses propriétés multi-résidentielles comprennent notamment Dawson Townhomes, Ridgeview Apartments, Parkview Apartments, Tuscany Manor, County Squire A et B, Willowbrook Townhomes, Mt. Glacier Apartments et Springhill Apartments. Ses propriétés commerciales comprennent le Franklin Manor Building, le Bristol Court Sun Life, le Blackstone Federal Building, le Mack Travel Building, le Shoppers Drug Mart, le NWT Commerce Place, entre autres. Ses propriétés de suites exécutives comprennent Inuvik Capital Suites, Capital Suites et Iqualit Capital Suites. La société exploite plus de 14 600 suites multi-résidentielles et suites exécutives.

Secteur Sociétés de placement immobilier diversifié