Northwest Bancshares, Inc. est une société holding bancaire de Northwest Bank (la Banque). La Northwest Bank est une caisse d'épargne agréée en Pennsylvanie. La banque est une institution financière orientée vers la communauté qui offre des solutions bancaires aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des services de gestion d'investissement et de fiducie. Les principales activités de prêt de la banque sont l'octroi de prêts garantis par des hypothèques de premier rang sur des résidences occupées par leur propriétaire, d'une à quatre familles, des prêts à la consommation à plus court terme, des prêts aux entreprises commerciales et des prêts immobiliers commerciaux. Ses principales sources de financement pour les activités de prêt comprennent les dépôts, les emprunts, les remboursements de prêts, les flux de trésorerie provenant des investissements et des titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi que les revenus provenant des opérations. Elle propose d'autres prêts à la consommation, tels que des prêts automobiles directs et indirects, des prêts de financement des ventes, des prêts sur cartes de crédit et autres. La banque dispose d'environ 142 agences de proximité réparties sur son marché en Pennsylvanie, dans l'ouest de l'État de New York, dans l'est de l'État de l'Ohio et dans l'État de l'Indiana.

Secteur Banques