NorthWest Copper Corp. est une société d'exploration et de développement de cuivre et d'or qui possède un portefeuille de projets en Colombie-Britannique. L'activité principale de la société est l'acquisition et l'exploration de propriétés minières au Canada. Son projet Kwanika est situé dans le prolifique terrane de Quesnel, qui abrite de nombreux gisements de cuivre-or porphyriques tels que Mount Milligan, New Afton et Highland Valley. La société détient une participation de 100 % dans le projet Stardust, un gisement de remplacement de carbonate (CRD) situé dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. Son projet East Niv est situé en Colombie-Britannique, sur le territoire de Takla, des Dénés Tsay Keh et des chefs héréditaires Nii Gyap de la nation Gitxsan. Le projet Lorraine de la société est situé dans le centre-nord de la Colombie-Britannique et comprend deux propriétés contiguës : les propriétés Lorraine-Jajay et Tam-Misty. La société détient également d'autres propriétés situées en Colombie-Britannique, notamment les propriétés Arjay, Tchentlo et Croy-Bloom.

