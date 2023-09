Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust est une société d'investissement immobilier à capital variable basée au Canada. La société opère dans le secteur de l'immobilier de santé. Ses activités comprennent la gestion de fonds, la gestion d'actifs et le développement. Elle se concentre sur le segment des soins de l'immobilier de santé, tels que les hôpitaux, les immeubles de bureaux médicaux et les cliniques. La segmentation de ses actifs comprend les hôpitaux et les établissements de soins de santé, les immeubles de bureaux médicaux et les sciences de la vie, la recherche et l'éducation. Elle propose un portefeuille d'infrastructures immobilières internationales dans le domaine de la santé, composé de participations dans un portefeuille diversifié d'environ 231 biens immobiliers productifs et de 18,5 millions de pieds carrés de surface locative brute situés sur les marchés du Canada, des États-Unis, du Brésil, de l'Europe, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Son portefeuille d'immeubles de bureaux médicaux, de cliniques et d'hôpitaux se caractérise par des baux indexés à long terme et des occupations stables.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé