Northwest Natural Holding Company est une société de portefeuille. Elle opère par le biais de ses filiales en tant que fournisseur de services de gaz naturel. Sa filiale, Northwest Natural Gas Company (NW Natural), distribue du gaz naturel à des clients résidentiels, commerciaux et industriels en Oregon et dans le sud-ouest de l'État de Washington. Elle exerce ses activités par le biais du segment Distribution de gaz naturel (NGD). Le segment NGD fournit un service de gaz naturel par le biais d'environ 795 000 compteurs en Oregon et dans le sud-ouest de l'État de Washington. Le segment NGD dessert des clients résidentiels, commerciaux et industriels. Ses autres activités commerciales, y compris certaines activités de stockage de gaz, les entreprises d'eau et d'eaux usées, les activités non réglementées de gaz naturel renouvelable. Elle dispose d'un portefeuille diversifié de contrats d'approvisionnement en gaz ferme à court, moyen et long terme et d'une gamme de types de contrats, y compris des approvisionnements fermes et interruptibles ainsi que des approvisionnements supplémentaires provenant d'installations de stockage de gaz. Son installation de stockage est située près de Chehalis, dans l'État de Washington.

Secteur Services aux collectivités de gaz