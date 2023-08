NorthWestern Corporation, faisant affaire sous le nom de NorthWestern Energy, fournit de l'électricité et du gaz naturel. Les secteurs de la société comprennent les opérations de services publics d'électricité, les opérations de services publics de gaz naturel et tous les autres secteurs. Le secteur des services publics d'électricité fournit principalement des services de production, de transport et de distribution d'électricité à ses clients dans les juridictions du Montana et du Dakota du Sud. Le secteur des opérations de services publics de gaz naturel fournit des services de production, de stockage, de transport et de distribution de gaz naturel à ses clients dans les juridictions du Montana, du Dakota du Sud et du Nebraska. Son activité de service public d'électricité dans le Montana comprend la production, la transmission et la distribution et fournit de l'électricité à environ 398 200 clients dans 221 communautés. Son entreprise de services publics d'électricité du Dakota du Sud fournit de l'électricité au détail à plus de 64 700 clients dans 116 communautés du Dakota du Sud. La société distribue du gaz naturel à environ 209 100 clients dans 118 communautés du Montana.