NorthX Nickel Corp, anciennement Archer Exploration Corp, est une société canadienne d'exploration et de développement qui possède un portefeuille d'actifs au Québec et en Ontario, au Canada. Les actifs de la société comprennent le projet Grasset, situé dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. En outre, la société détient un portefeuille stratégiquement important d'environ 37 propriétés et plus de 300 kilomètres carrés (km2) dans le district minier de Sudbury, en Ontario. Le projet Grasset est un projet d'exploration de ressources Ni-Cu-Co-PGM situé sur le territoire de la Baie James dans la région administrative du Nord-du-Québec de la province de Québec, Canada, à environ 77 kilomètres (km) à l'ouest-nord-ouest de la ville de Matagami et à 170 km au nord de la ville d'Amos. Ses actifs nickélifères de Sudbury comprennent un vaste ensemble de propriétés d'une superficie de 309,84 km2 réparties sur 37 propriétés, dont les projets Parkin, Wisner, North Range, Windy Lake, Trill, South Range, South Range West et East Range Wahnapitae.

Secteur Sociétés minières intégrées