Aérien: la low cost Norwegian dévoile son plan de survie

Oslo (awp/afp) - Réduction de la flotte, conversion de la dette, augmentation de capital... La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle a révélé jeudi les détails du plan de restructuration qui, espère-t-elle, lui permettra de survivre à la pandémie de Covid-19.

Au bord de la faillite, la troisième compagnie low cost européenne a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 17 décembre pour obtenir de ses actionnaires les pleins pouvoirs en vue de mettre en place un plan de sauvetage.

Celui-ci prévoit une conversion d'une partie de la dette en capital, une diminution du parc aérien et une nouvelle émission de titres pouvant atteindre 4 milliards de couronnes (374,5 millions d'euros).

"Nous sommes dans une situation difficile, mais nous travaillons en bon ordre sur des plans qui préserveront les intérêts des clients, des employés, des créanciers aussi bien que des actionnaires de la société", a dit le directeur général, Jacob Schram, dans un communiqué.

Dans le rouge depuis 2017, Norwegian a, comme ses rivales, été frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le transport aérien dans le monde.

Sur une flotte pré-Covid de 140 avions, seuls six appareils continuent de voler aujourd'hui et les effectifs encore en activité sont tombés à 600 personnes contre plus de 10.000 avant la crise.

Victime d'une politique d'expansion tous azimuts qui a fait exploser sa dette, la compagnie cherche à se mettre à l'abri de ses créanciers. Elle a sollicité la protection de la loi irlandaise sur les faillites pour deux de ses principales filiales. Une audience est prévue lundi, selon la presse.

Après avoir bénéficié de 3 milliards de couronnes de garanties publiques avant l'été, Norwegian a essuyé un cuisant revers le 9 novembre quand l'Etat norvégien lui a refusé de nouvelles aides publiques.

La compagnie low cost cherche maintenant à gagner du temps, en attendant le déploiement massif de vaccins anti-Covid qui pourraient relancer le transport aérien et, peut-être, un coup de pouce du gouvernement lequel, sous la pression de l'opposition, pourrait finalement remettre la main au portefeuille en janvier.

Extrêmement volatile, l'action Norwegian prenait 6,55% en début de matinée à la Bourse d'Oslo. Depuis le début de l'année, elle s'est effondrée de 99%.

