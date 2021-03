Norwegian Air Shuttle : Le plan de restructuration de Norwegian Air approuvé en Irlande

Données financières NOK USD EUR CA 2020 9 275 M 1 081 M 917 M Résultat net 2020 -7 334 M -855 M -725 M Dette nette 2020 52 756 M 6 149 M 5 214 M PER 2020 -0,20x Rendement 2020 - Capitalisation 2 140 M 248 M 212 M VE / CA 2020 5,92x VE / CA 2021 4,28x Nbr Employés 9 389 Flottant 66,6% Graphique NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 27,50 NOK Dernier Cours de Cloture 53,30 NOK Ecart / Objectif Haut 3,19% Ecart / Objectif Moyen -48,4% Ecart / Objectif Bas -100% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Jacob Schram Chief Executive Officer Geir Magne Karlsen Chief Financial Officer & Deputy CEO Niels Smedegaard Chairman Kurt Simonsen Chief Information Officer Knut Olav Irgens Melhus Høeg Executive Vice President-Information Technology Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA -38.69% 253