Norwegian Air Shuttle : présente un plan de sauvetage à ses actionnaires

OSLO (Reuters) - La compagnie aérienne Norwegian Air a présenté jeudi un plan de la dernière chance pour tenter de surmonter ses graves difficultés liées à la crise du transport aérien déclenchée par la pandémie de coronavirus.

La société d'Oslo, qui a demandé récemment à être placée sous la protection de la loi irlandaise sur les faillites, espère lever jusqu'à 4 milliards de couronnes norvégiennes (375 millions d'euros) grâce à la vente de nouveaux titres ou d'instruments hybrides.

"La compagnie demande à ses actionnaires de continuer à la soutenir pour préparer de futures augmentations de capital en parallèle à la restructuration du bilan", a dit Norwegian Air dans un communiqué.

La compagnie, spécialisée dans les vols long-courriers à bas coûts, notamment transatlantiques, ne fait plus voler que six de ses 140 appareils depuis la crise, et n'emploie plus que 600 employés, contre 10.000 avant l'épidémie de coronavirus.

L'Etat norvégien a refusé le mois dernier de lui accorder une aide publique supplémentaire.

(Terje Solsvik, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)