Norwegian Air a accepté de racheter la compagnie aérienne nationale Wideroe pour 1,13 milliard de couronnes (106 millions de dollars), a annoncé la compagnie jeudi.

Norwegian Air a déclaré dans un communiqué qu'elle voyait dans cette acquisition des synergies annuelles potentielles de 200 à 300 millions de couronnes norvégiennes.

"La transaction devrait apporter des avantages significatifs aux voyageurs, aux employés et aux actionnaires, et renforcer la combinaison de Norwegian et de Wideroe en tant qu'élément clé de l'infrastructure nationale critique", a déclaré la compagnie aérienne.

Elle a indiqué qu'elle prévoyait de conclure l'opération d'ici la fin du quatrième trimestre et qu'elle la financerait au moyen des fonds disponibles.

Les deux compagnies continueront d'opérer sous leurs marques respectives.

(1 $ = 10,6543 couronnes norvégiennes) (Reportage de Louise Breusch Rasmussen, édition d'Anna Ringstrom)