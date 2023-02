Norwegian Cruise enregistre un faible bénéfice annuel en raison de la flambée des coûts du carburant et de la main-d'uvre.

Les actions ont chuté d'environ 8 % dans les échanges de prémarchés après que la société ait également prévu une perte plus importante que prévu pour le premier trimestre.

Les opérateurs de croisières comme Carnival Corp et Norwegian Cruise Line Holdings ont dû faire face à la hausse des taux d'intérêt, à un dollar plus fort et à la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant en raison du conflit en Ukraine.

Le croisiériste a prévu un bénéfice de 70 cents par action pour 2023, alors que les estimations prévoyaient un bénéfice de 1,06 $, selon les données IBES de Refinitiv.

La société a prévu une perte de 45 cents par action pour le premier trimestre, alors que les estimations prévoyaient une perte de 33 cents par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 1,52 milliard de dollars, contre 487,4 millions de dollars un an plus tôt, alors que l'estimation moyenne des analystes était de 1,50 milliard de dollars.