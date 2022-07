Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier norvégien se mettent en grève mardi, réduisant ainsi la production.

"En l'état actuel des choses, il y aura une grève ce soir", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'Association norvégienne du pétrole et du gaz (NOG). "La situation est assez verrouillée [...] Aucune négociation n'est prévue aujourd'hui."

L'action industrielle débutera à minuit, heure locale (2200 GMT), sur trois champs - Gudrun, Oseberg Sud et Oseberg Est - et s'étendra ensuite à trois autres champs - Kristin, Heidrun et Aasta Hansteen - à partir de minuit mercredi.

Un septième champ, Tyrihans, devra être fermé car sa production est traitée à partir de Kristin.

Le syndicat Lederne a déclaré lundi qu'il intensifierait encore l'action industrielle à partir du 9 juillet, en mettant en grève les travailleurs des plates-formes Sleipner, Gullfaks A et Gullfaks C.

"En l'état actuel des choses, il semble qu'il y aura une grève", a déclaré à Reuters Audun Ingvartsen, responsable du syndicat Lederne.

D'ici mardi, la production de pétrole serait réduite de 89 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd) et la production de gaz de 27 500 boepd, soit 4,4 mcm par jour, a déclaré Equinor.

D'ici mercredi, une grève réduirait la production de gaz du pays de 292 000 barils équivalent pétrole par jour, soit 13 % de la production, a déclaré NOG dimanche.

La production de pétrole serait réduite de 130 000 barils par jour, a ajouté le lobby, ce qui correspond à environ 6,5% de la production norvégienne, selon un calcul de Reuters.

D'ici le 9 juillet, Sleipner, Gullfaks A et Gullfaks C cesseraient probablement de produire, car les membres de Lederne sont des travailleurs seniors considérés comme essentiels à la production, avec des effets d'entraînement potentiels sur d'autres champs qui pompent leur produit via ces champs.

S'ils le faisaient, cela pourrait réduire la production de brut et d'autres liquides pétroliers de 160 000 boed supplémentaires et la production de gaz naturel de près de 230 000 boed, selon un calcul de Reuters.

Près d'un quart de la production de gaz norvégienne serait ainsi arrêtée d'ici samedi, ainsi qu'environ 15 % de sa production de pétrole.

Le gouvernement norvégien a déclaré qu'il suivait le conflit "de près". Il peut intervenir pour arrêter une grève en cas de circonstances exceptionnelles.

La grève, au cours de laquelle les travailleurs réclament des augmentations de salaire pour compenser l'inflation croissante, intervient dans un contexte de prix élevés du pétrole et du gaz, l'approvisionnement en gaz de l'Europe étant particulièrement tendu après la réduction des exportations russes.

Les membres du syndicat Lederne, qui représentent les travailleurs seniors, ont voté jeudi contre une proposition d'accord salarial qui avait été négociée par les entreprises et les dirigeants syndicaux.

Les autres syndicats norvégiens du secteur du pétrole et du gaz ont accepté l'accord salarial et ne se mettront pas en grève.