Il faut dire que la banque suédoise Nordax a proposé d'acheter l'entreprise pour 17,8 milliards de couronnes norvégiennes (environ 1,75 milliard d'euros), soit 95 NOK par action. Cela matérialise une prime de 16,5% sur le dernier cours coté, mais le marché en veut visiblement plus. L'opération est pourtant appuyée par Nordic Capital Fund et Sampo, qui possèdent ensemble 22,72% de Norwegian Finans et qui seront désintéressés par des actions Nordax.