NOS, SGPS, S.A. est un groupe de télécommunications et de divertissement au Portugal. Le groupe propose des solutions de dernière génération pour la téléphonie fixe et mobile, la télévision, l'Internet, la voix et les données pour tous les secteurs du marché. Il est leader dans le domaine de la télévision payante, des services à large bande de nouvelle génération et de la distribution cinématographique. Dans le secteur Entreprises, il s'est positionné comme une alternative durable dans les segments Entreprises et Grandes entreprises, offrant un large portefeuille de produits et de services avec des solutions sur mesure pour chaque secteur et pour des entreprises de différentes tailles, complétant son offre avec des services TIC et Cloud.

Secteur Services intégrés de télécommunications