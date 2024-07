Nostra Terra Oil and Gas Company plc est une société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée au Royaume-Uni, qui possède des actifs de développement et de production dans le prolifique bassin permien, au Texas, et dans l'est du Texas. La société détient une participation directe de 100 % dans le gisement Mesquite, situé sur la plate-forme orientale du bassin Permien, avec des réserves récupérables estimées à 2,4 millions de barils de pétrole (mmbbls) sur une superficie de 1 984 acres nets. La société possède également des intérêts dans trois autres propriétés pétrolières du bassin permien situées à proximité de Mesquite et produit à partir de deux puits. Les propriétés de la société dans le Mid-Continent comprennent East Texas, qui détient une participation directe de 100 % dans le champ pétrolifère de Pine Mills ; East Texas, qui détient une participation directe de 32,5 % dans la zone d'exploitation de Cypress de Pine Mills ; West Texas, qui détient des concessions avec une participation directe de 50 à 100 % situées dans le bassin Permien, et South Texas, qui détient une participation directe de 100 % dans le champ pétrolifère de Caballos Creek.