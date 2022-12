MISES À JOUR COMMERCIALES : Lansdowne prolonge son prêt, Celadon prévoit un essai clinique

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Nostra Terra Oil & Gas Co PLC - Société d'exploration et de production de pétrole et de gaz basée à Londres et possédant un portefeuille d'actifs de développement et de production au Texas, aux États-Unis - Les ventes nettes du troisième trimestre s'élèvent à 11 568 barils de pétrole, ce qui représente un revenu de 1,0 million USD ou un prix moyen de 90,14 USD par baril. La production du troisième trimestre est supérieure à celle du deuxième trimestre, qui est elle-même supérieure à celle du premier trimestre. Fait état d'une croissance de 25 % du chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2022 jusqu'à la fin du troisième trimestre, dont deux trimestres consécutifs avec des revenus supérieurs à 1 million USD. Déclare être en bonne voie pour atteindre une production et des revenus annuels records. La mise à niveau des installations du champ de Pine Mills est maintenant terminée : la capacité de traitement et d'élimination a doublé et la pression d'injection a diminué d'environ 50 %. Le directeur général, Matt Lofgran, déclare : "Nous sommes en passe de réaliser une année record et j'ai hâte de présenter ces résultats dans les périodes suivantes."

Critical Metals PLC - Société minière basée à Londres développant actuellement une mine de cuivre et de cobalt en ex-production, le projet Molulu, en République démocratique du Congo - La direction lève 1,8 million de GBP à 20 pence par action pour le redémarrage du projet Molulu, désormais détenu indirectement à 70%, suite à la récente acquisition des 43% restants de Madini Occidental Ltd. Découverte d'une nouvelle extension de minerai de cuivre dans la partie sud de la zone de location à l'aide d'un logiciel de cartographie géologique, tandis que trois cibles existantes de cuivre oxydé sont également identifiées près de la surface avec des teneurs moyennes en cuivre de 3 %.

Lansdowne Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière axée sur la mer Celtique du Nord - Convient avec LC Capital Master Fund de reporter d'un an la date de remboursement de son prêt en cours de 1,1 million de livres sterling par rapport à la date de remboursement du 31 décembre convenue précédemment. Convient de modifications pour les bons de souscription de LC Capital Targeted Opportunities Fund LP pour souscrire à de nouvelles actions, y compris l'extension en fonction de la nouvelle date de remboursement du prêt. Déclare que l'on s'attend actuellement à ce que Lansdowne cherche à entreprendre un modeste financement au marché pour le fonds de roulement de six mois au cours du premier trimestre de 2023. Ceci afin de fournir des fonds en attendant le résultat de la demande d'engagement de location pour le champ Barryroe. La société se dit convaincue que le champ de Barryroe peut satisfaire la demande irlandaise au cours des prochaines décennies.

Celadon Pharmaceuticals PLC - Société pharmaceutique basée à Londres se concentrant sur la recherche, la culture, la fabrication et la vente de médicaments à base de cannabis - Termine l'étude de faisabilité pour un essai clinique sur la douleur chronique non cancéreuse. Déclare que les résultats sont positifs et les soumet au comité d'éthique de la recherche conformément au calendrier annoncé fin septembre. Planifie un essai clinique de plus grande envergure pour fournir "l'ensemble de données le plus robuste à ce jour" au Royaume-Uni pour les médicaments à base de cannabis. Déclare que la conception de l'essai clinique de plus grande envergure a déjà été approuvée par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé et qu'il commencera dès l'approbation du CER. Le CER a demandé une étude de faisabilité avant l'approbation de l'essai clinique de plus grande envergure qui permettrait de recruter jusqu'à 5 000 patients.

Mosman Oil & Gas Ltd - Société d'exploration, de développement et de production de pétrole axée sur le Texas, aux États-Unis - Déclare que le forage du puits Cinnabar-01 dans le comté de Tyler, au Texas, est en voie d'être achevé et mis en production, après avoir eu lieu en octobre. Le débit initial est à la fois du pétrole et du gaz. La société déclare que la prochaine étape consiste à raccorder le puits à l'installation de production existante avec des réservoirs plus grands et une séparation du gaz pour permettre d'établir et de mesurer des taux stables. Elle annoncera les taux de débit lorsqu'ils seront disponibles. Le président John Barr déclare : "Le succès de Cinnabar-1 confirme le travail technique de Mosman, indiquant un potentiel considérable pour des puits de développement supplémentaires sur la concession Cinnabar. Ce succès renforce à nouveau le cas d'investissement dans le sud-est du Texas où Mosman a participé à plusieurs puits, et chacun d'entre eux a été mis en production."

Agronomics Ltd - Société d'investissement dans l'agriculture cellulaire basée sur l'île de Man - Déclare que sa société de portefeuille Liberation Labs Holdings Inc, qui est un fabricant contractuel de fermentation de précision à grande échelle, achève la clôture finale d'un financement de démarrage d'environ 20 millions USD. Le capital sera utilisé pour construire une installation de production de 600 000 litres aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante de nouvelles protéines de la part des entreprises traditionnelles et des entreprises de technologie alimentaire. Mark Warner, cofondateur et directeur général de Liberation Labs, déclare : "Liberation Labs vise à augmenter considérablement la disponibilité de la capacité de fermentation de précision afin de répondre à la demande croissante de protéines alternatives, alimentée par la croissance démographique et par des consommateurs de plus en plus soucieux de leur santé et de leur impact. Notre modèle commercial nous permet non seulement de répondre à la demande des entreprises alimentaires traditionnelles actuelles, mais aussi de débloquer l'innovation parmi les dizaines d'entreprises émergentes de la technologie alimentaire."

