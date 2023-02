La participation d'ICU Holdings dans Nostrum Oil passe de 24% à 2,7%.

Nostrum Oil & Gas PLC - exploration et production dans le bassin pré-caspien - La participation détenue par ICU Holdings Ltd passe de 23,8% à 2,7%, en raison de la dilution due à une émission d'actions. ICU détient 4,4 millions de droits de vote. Auparavant, Nostrum avait déclaré que la participation détenue par Tengri Partners (Kazakhstan) LLP était passée de 20,3 % à 2,0 %, pour la même raison. Tengri détient 3,8 millions de droits de vote. Il a également déclaré que la participation détenue par Dehus Dolmen Nominees est passée de 16,2 % à 1,8 %. Tengri détient 3,8 millions de droits de vote.

Vendredi de la semaine dernière, Nostrum a déclaré que 150,6 millions de nouvelles actions avaient été admises à la négociation à la Bourse de Londres. Jeudi, la société a déclaré qu'elle avait achevé la restructuration de ses obligations de premier rang à 8,0 % d'un montant de 725 millions de dollars US, arrivant à échéance en juillet 2022, et de ses obligations de premier rang à 7,0 % d'un montant de 400 millions de dollars US, arrivant à échéance en février 2025. La restructuration de la dette a déclenché une réorganisation du conseil d'administration, annoncée mardi de cette semaine. Atul Gupta a quitté son poste de président exécutif, ainsi que d'autres membres du conseil. Stephen Whyte a pris la relève en tant que président indépendant non exécutif.

Cours actuel de l'action : 28.00p, en hausse de 17% jeudi matin à Londres

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

