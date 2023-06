Nostrum Oil & Gas PLC (Nostrum) est une société pétrolière et gazière indépendante. La société est engagée dans la production, le développement et l'exploration du pétrole et du gaz dans le bassin pré-caspien. La gamme de produits de la société comprend le pétrole brut, le condensat liquide stabilisé, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz sec. Elle a investi dans le développement de sa propre infrastructure afin de contrôler le transport de ses produits pour desservir un réseau de destinations et d'acheteurs. Les installations opérationnelles de Nostrum Oil & Gas sont situées dans le champ de Chinarevskoye. La société possède trois champs dans le nord-ouest du Kazakhstan qui proposent des synergies opérationnelles directes, comme le champ Rostoshinskoye, le champ Darzhinskoye et le champ Yuzhno-Gremyachenskoye. Nostrum détient indirectement une participation de 100% dans Zhaikmunai LLP, qui est engagée dans l'exploration, la production et la vente d'hydrocarbures à partir du champ de Chinarevskoye dans le nord-ouest du Kazakhstan.