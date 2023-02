Nostrum Oil & Gas nomme un nouveau président alors que Gupta quitte le conseil d'administration.

Nostrum Oil & Gas PLC - Société pétrolière et gazière indépendante engagée dans la production, le développement et l'exploration de pétrole et de gaz dans le bassin pré-caspien - Déclare qu'Atul Gupta a quitté son poste de président exécutif du conseil d'administration. Nomme Stephen Whyte en tant que président indépendant et directeur non exécutif. Il déclare que Whyte est un président et un directeur non exécutif expérimenté du FTSE et de l'AIM dans le secteur mondial de l'énergie, avec une expérience au Kazakhstan.

"Je suis heureux que Nostrum ait attiré un nouveau conseil d'administration de si haut calibre pour soutenir notre solide équipe de direction. Je suis convaincu qu'ils joueront un rôle important en aidant à libérer la valeur de l'infrastructure de traitement du gaz de classe mondiale du groupe au Kazakhstan tout en guidant l'équipe exécutive dans la sauvegarde de l'activité de base", commente le président Stephen Whyte.

Cours actuel de l'action : 29,00 pence, clôture en hausse de 18% mardi à Londres

Variation sur 12 mois : en forte hausse par rapport à 0,46 pence

Par Abby Amoakuh ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.