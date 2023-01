Baisse de la production de Nostrum Oil & Gas ; aucun décès signalé en 2022

(Alliance News) - Nostrum Oil & Gas PLC a déclaré vendredi qu'elle prévoyait une augmentation de ses revenus, malgré une baisse de sa production.

La société pétrolière et gazière dont le siège est à Amsterdam et qui exerce des activités au Kazakhstan a déclaré que la production en 2022 après traitement s'élevait en moyenne à 13 200 barils équivalent pétrole par jour, soit une baisse de 22 % par rapport aux 17 032 boepd de l'année précédente.

La société a déclaré que les volumes de vente quotidiens de 2022 étaient en moyenne de 12 524 boepd, soit une baisse de 18 % par rapport aux 15 330 boepd de 2021.

Nostrum a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires de 2022 soit supérieur à 199 millions USD, soit une hausse de 1,8 % par rapport aux 195,3 millions USD de 2021.

Le solde de trésorerie du groupe était supérieur à 233 millions USD au 31 décembre, contre 210,2 millions USD au 30 septembre. Cela est dû aux prix favorables du pétrole, à l'optimisation de la production et aux contrôles des coûts, a déclaré Nostrum.

La société a noté qu'elle a commencé un projet de raccordement pour les charges d'alimentation tierces d'Ural Oil & Gas LLP qui seront prises pour être traitées dans les installations de Nostrum. La société a indiqué qu'elle avait budgété 5 millions de dollars de dépenses d'investissement pour ce projet.

Nostrums n'a signalé aucun accident mortel au cours de ses opérations en 2022, et aucun accident avec arrêt de travail, contre deux en 2021.

Le président-directeur général, Arfan Khan, a déclaré : "Comme toujours, la santé et la sécurité restent notre priorité et nous continuons à faire preuve d'une extrême prudence pour assurer la sécurité de notre personnel et de nos entrepreneurs, tout en minimisant les perturbations de la production et des opérations".

"Pour ce qui est de l'avenir, nous pensons que la société est bien positionnée pour entamer une nouvelle étape de son parcours en capitalisant sur les opportunités pour aider à commercialiser notre infrastructure de classe mondiale."

La société a déclaré que son processus de restructuration des obligations de premier rang à 8,0 % d'un montant de 725 millions USD et des obligations de premier rang à 7,0 % d'un montant de 400 millions USD serait clôturé "dans les prochaines semaines". La société a proposé de modifier la date limite de la restructuration du 16 février au 31 mars.

L'action Nostrum était en baisse de 13% à 2,50 pence par action vendredi matin à Londres.

