Nostrum Oil & Gas achève la restructuration de ses billets de premier rang

Nostrum Oil & Gas PLC - société pétrolière et gazière dont le siège social est à Amsterdam et qui exerce ses activités au Kazakhstan - Termine la mise en œuvre de la restructuration de ses obligations de premier rang à 8,0 % d'un montant de 725 millions USD arrivant à échéance en juillet 2022 et de ses obligations de premier rang à 7,0 % d'un montant de 400 millions USD arrivant à échéance en février 2025. Cette restructuration comprend l'échange d'une partie de ses anciennes notes contre l'émission de nouvelles notes. Les nouvelles obligations comprennent 250 millions de dollars de nouvelles obligations senior décrochées et 300 millions de dollars d'obligations senior non garanties. En outre, la conversion du reste de la dette obligataire en actions, ainsi que l'émission de nouveaux bons de souscription, ajoute le communiqué.

Pour l'avenir, le directeur général Arfan Khan commente : "La société est maintenant bien positionnée pour agir rapidement afin de libérer tout le potentiel et la valeur de son infrastructure existante de traitement du gaz de classe mondiale, agissant dans le meilleur intérêt de nos investisseurs et des autres parties prenantes, tout en renforçant la sécurité énergétique de la région."

Cours actuel de l'action : 2,00 pence, clôture en baisse de 25% jeudi

Évolution sur 12 mois : + 65 %.

