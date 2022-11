Le sentiment des consommateurs allemands se stabilise grâce aux mesures énergétiques -GfK

L'institut a déclaré que son indice du sentiment des consommateurs est passé à un niveau négatif de 40,2 pour le mois de décembre, par rapport à une lecture négative de 41,9 en novembre, et en dessous des prévisions des analystes interrogés par Reuters, qui étaient de 39,6.

Le mois d'octobre a marqué la lecture la plus basse en plus d'une décennie, à 42,8 négatifs.

Une lecture négative suggère une baisse de la consommation privée en glissement annuel.

"La crainte durable des consommateurs concernant l'explosion des prix de l'énergie s'est actuellement quelque peu affaiblie, ce qui a un effet légèrement positif sur le climat de consommation", a déclaré Rolf Buerkl, expert en consommation de GfK.

Bien qu'un versement unique pour les ménages en décembre et un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité l'année prochaine aient contribué à améliorer l'humeur, la situation reste tendue et il n'y aura pas de reprise significative et durable du moral tant que les doutes sur l'approvisionnement en énergie subsisteront, a ajouté M. Buerkl.

Le sous-indice mesurant la volonté d'acheter a été le seul à baisser en novembre, passant de -17,5 en octobre à -18,6, car les consommateurs mettent encore de l'argent de côté en prévision de l'explosion des factures d'énergie dans les mois à venir, a indiqué le GfK.

Le portail des prix Verivox a déclaré la semaine dernière que de nombreux ménages allemands risquent une nouvelle hausse de plus de 50 % des coûts de l'électricité et du gaz en janvier, en raison du retard pris par les fournisseurs pour répercuter la hausse des prix du marché de gros et des frais de réseau.

DÉC 2022 NOV 2022 DÉC 2021

Climat de consommation -40,2 -41,9 -1,8

Composantes du climat de consommation NOV 2022 OCT 2022 NOV 2021

- volonté d'acheter -18,6 -17,5 9,7

- prévisions de revenus -54,3 -60,5 12,9

- attentes relatives au cycle économique -17,9 -22,2 31,0

REMARQUE - La période d'enquête s'est déroulée du 3 au 14 novembre 2022.

L'indicateur du climat de consommation prévoit l'évolution de la consommation privée réelle au cours du mois suivant.

Une valeur de l'indicateur supérieure à zéro signale une croissance de la consommation privée en glissement annuel. Une valeur inférieure à zéro indique une baisse par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon GfK, une variation d'un point de l'indicateur correspond à une variation de 0,1 % de la consommation privée en glissement annuel.

L'indicateur de "volonté d'achat" représente l'équilibre entre les réponses positives et négatives à la question : "Pensez-vous que le moment est propice à l'achat d'articles importants ?".

Le sous-indice des attentes de revenus reflète les attentes concernant l'évolution des finances des ménages au cours des 12 prochains mois.

Le sous-indice d'anticipation du cycle économique supplémentaire reflète l'évaluation des personnes interrogées sur la situation économique générale dans les 12 prochains mois.