Notorious Pictures SpA est une société basée en Italie et engagée dans la production de divertissement. La société se concentre sur l'acquisition de droits d'auteur, ainsi que sur la distribution et la commercialisation des films et des dessins animés par le biais de divers canaux, notamment le cinéma, la vidéo amateur, la télévision et les nouveaux médias. Notorious Pictures SpA est active dans quatre secteurs. La distribution en salle se concentre sur le marché national, par le biais de clients tels que The Space et UCI Cinemas. La Distribution Home Video commercialise des films sur disques vidéo numériques (DVD) et disques blue-ray (BD) pour RAI Cinema. La Vente de droits TV fournit des services à des clients, tels que SKY, RAI et Mediaset RTI, qui sont actifs dans la transmission de la télévision par voie hertzienne, par câble, par satellite, gratuite et payante. La Distribution de nouveaux médias commercialise ses produits par le biais de contenus audiovisuels, tels que la télévision mobile, la télévision sur Internet et les appareils mobiles.

Secteur Production de spectacles