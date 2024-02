Noumi Limited est une société australienne spécialisée dans les boissons et les produits nutritionnels de marque destinés aux consommateurs. Les principales activités de la société comprennent le développement, l'approvisionnement, la fabrication, le marketing, la vente et la distribution de boissons à base de plantes et de produits laitiers, de produits laitiers et nutritionnels, sur les marchés de gros et de consommation. Elle opère à travers deux segments : Produits laitiers et nutritionnels, et Boissons d'origine végétale. Le segment Dairy and Nutritionals fournit une gamme de boissons lactées UHT, de produits nutritionnels et de poudres nutritionnelles pour adultes et pour la performance, notamment les marques Crankt, Vital Strength et Uprotein. Ces produits sont fabriqués en Australie et vendus en Australie et à l'étranger. Le segment des boissons à base de plantes fournit une gamme de produits alimentaires et de boissons UHT, notamment des boissons à base d'amande, d'avoine, de soja, de riz, de noix de coco, de noisettes et d'autres noix. Ces produits sont fabriqués en Australie et vendus en Australie et à l'étranger. Ses marques incluent MILKLAB, Australia's Own, So Natural et d'autres.

Secteur Transformation des aliments