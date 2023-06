AVIS DE CONVOCATION : Assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

NMG tiendra son assemblée générale et extraordinaire annuelle des actionnaires (« l'Assemblée ») le lundi 19 juin 2023 à 10 h (heure de l'Est) par webdiffusion au https://web.lumiagm.com/470492294. NMG organise une réunion entièrement virtuelle à laquelle tous les actionnaires, quelle que soit leur situation géographique, auront la même possibilité d'assister. Parmi les points à l'ordre du jour figurent (a) la présentation des états financiers vérifiés consolidés de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2022 et 2021, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant ; (b) l'élection des membres du conseil d'administration dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de la direction ; (c) la nomination de l'auditeur externe ; et (d) la ratification du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Les actionnaires inscrits et les mandataires dûment désignés sont encouragés à voter pour leurs actions avant l'Assemblée.

Une présentation corporative par le président et chef de la direction, Eric Desaulniers, suivra l'assemblée pour faire le point sur les principaux projets de la Société, son engagement commercial et son plan de croissance.

Pour avoir droit de vote à l'assemblée, les actionnaires devront être titulaires d'actions à la fermeture des bureaux à la date de référence, soit le 8 mai 2023. Des copies électroniques de l'avis de convocation, de la circulaire de sollicitation de la direction, du formulaire de procuration, du formulaire d'instructions de vote et des états financiers sont ou seront disponibles, selon le cas, sur les profils SEDAR et EDGAR de la Société, sur le site Web de NMG et au www.meetingdocuments.com/TSXT/NOU. Les rapports financiers de la Société, son Rapport annuel 2022 et son Rapport ESG 2022 sont également publiés sur le site web de NMG pour consultation facile.