Début de la construction de l'installation phase 1 de purification pour des matériaux de batteries lithium-ion à Bécancour et acquisition du terrain pour la phase 2 de l'expansion

Nouveau Monde fait des progrès importants dans l'avancement de la phase 1 des opérations de purification annoncées précédemment dans les installations d'Olin Corporation à Bécancour, au Québec



L'espace prêt à l'occupation d'Olin s'est avéré avantageux pour accélérer les calendriers de préparation et de construction

Les équipements majeurs sont arrivés d'Italie et seront installés prochainement

La mise en service et la première production de graphite sphéronisé et en paillettes de haute pureté de Nouveau Monde, destiné aux batteries lithium-ion, devraient commencer à la mi-2021

Acquisition stratégique complétée du terrain de 200 000 m² pour la phase 2 de l'agrandissement (phase commerciale) dans le parc industriel de Bécancour

Cette étape importante renforce le modèle d'intégration verticale de Nouveau Monde, permettant à la Compagnie de bénéficier de l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux pour batteries « de la mine au marché ».

Outre les batteries lithium-ion, les produits en graphite de haute pureté de Nouveau Monde cibleront les marchés à forte croissance tels que les piles à combustible et les films de dissipation thermique 5G



MONTRÉAL, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) est heureuse de faire le point sur la construction de la phase 1 de ses opération à même son espace prêt à l'occupation situé à Bécancour, Québec (appelé « BEC1 »). La Société vise le début de la production des premières tonnes de graphite sphérique de haute pureté destinées aux secteurs à forte croissance des véhicules électriques et des énergies renouvelables au milieu de l'année 2021. Une fois que la production aura atteint sa vitesse de croisière, la capacité nominale de la phase 1 sera de 1 500 tonnes par an de matériaux purifiés produits à l'aide des deux premiers modules de pointe d'échelle commerciale. La Société entend utiliser cette production initiale pour faire progresser son processus de qualification avec les principaux fabricants de batteries, dans le but de conclure des accords d'approvisionnement à long terme.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde : « La commercialisation de notre procédé de purification thermochimique est une étape très importante pour la Société. Jusqu'à présent, nous avons pu expédier un nombre limité de kilogrammes à des clients potentiels, mais notre opération de la phase 1 nous permettra d'envoyer à nos clients des tonnes de notre matériau avancé. Nous sommes enthousiastes, mais nous restons concentrons sur l'objectif final, qui est de devenir un fournisseur de niveau 1 de matériel d'anode pour les batteries lithium-ion. »

Arne H. Frandsen, président du Conseil de Nouveau Monde, a poursuivi : « Je suis ravi des progrès et des réalisations à ce jour. L'achat stratégique du terrain adjacent pour notre phase 2 d'expansion est également d'une grande importance. Il permettra désormais à Nouveau Monde d'accroître la production dans le parc industriel de Bécancour, ce qui permettra une expansion sécuritaire et rentable de notre production de matériel d’anode. »

Principales avancées de la phase 1

Depuis le début de janvier 2021, Nouveau Monde est présent quotidiennement sur le site d'Olin et se réjouit du rythme d'avancement des travaux de la phase 1.

Le transformateur-redresseur commandé à Friem en Italie en décembre 2019 a passé avec succès une année complète de tests approfondis. Il a été expédié d'Italie le 3 janvier 2021 et est arrivé au port de Montréal le 17 janvier. Il devrait être livré à Bécancour le 22 janvier. Tous les travaux préparatoires liés à son installation devraient être achevés d'ici la fin février.

Les travaux d'amélioration du plancher de BEC1 ont commencé le 5 janvier et le coulage du béton devrait commencer la semaine prochaine.

L'installation des murs extérieurs des deux fournaises modulaires devrait commencer en février.

Des barres omnibus (conducteurs électriques) sont en cours de fabrication et leur installation devrait être terminée en février.

Les commandes d'équipement sont terminées à plus de 95 %, la majorité des livraisons étant prévues pour février et mars. Les articles essentiels liés au traitement des gaz et à la manipulation du chlore et du graphite devraient arriver sur le site en avril et mai, avant le démarrage prévu des fournaises fin juin.

L'ingénierie détaillée devrait être achevée avant la fin janvier pour l'installation mécanique, la tuyauterie et l'électricité afin d'obtenir des offres et de commencer la construction en mars, comme prévu.

La salle de contrôle et le bureau devraient être installés au début du mois de février.

La Société continuera à informer le marché sur ses plateformes de médias sociaux et son site web au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Nouveau Monde complète l'achat du site de la phase 2 à Bécancour

Dans le communiqué de presse du 27 octobre 2020, Nouveau Monde a annoncé qu'il avait signé une option d'achat sur un terrain de 200 000 m² adjacent à la propriété d'Olin dans le parc industriel de Bécancour. La Société annonce aujourd'hui qu'elle a complété l'achat de cette propriété. Le futur site de l'usine de transformation à échelle commerciale de la Société produira une vaste gamme de matériaux à base de graphite à valeur ajoutée. La propriété ne présente aucune restriction environnementale pour la construction et offre toutes les infrastructures nécessaires pour avoir un approvisionnement chimique sûr et direct à partir de la propriété adjacente d'Olin ainsi qu'un accès ferroviaire, portuaire et routier pour l'importation de matières premières et l'exportation de produits finis à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. La Société finalise actuellement une étude interne d’avant-projet (FEL-1) sur la portée de son projet commercial de phase 2 pour le matériel d’anode à Bécancour ; la Société informera le marché une fois l'étude terminée. Grâce à son approche modulaire, Nouveau Monde prévoit la production de 40 000 tonnes par an de matériel d’anode pour la phase initiale, avec la possibilité d'augmenter la production en fonction de la demande prévue sur les marchés des batteries et des spécialités.

Vue aérienne des futures opérations commerciales prévues par Nouveau Monde à Bécancour. Pour en savoir plus sur l'emplacement stratégique de la Société, cliquez ici : https://youtu.be/izP8TlEVQm0.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62b8169f-823b-4517-90a2-f78dd0a549aa

Intégration verticale ; de la mine à la production de matériel d’anode de haute qualité à base de graphite, toutes les installations sont à proximité les unes des autres.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/17e79872-91d8-42ee-bf29-1ac93652271e

Transformateur arrivant au port de Montréal. Arrivée à Bécancour prévue le vendredi 22 janvier 2021.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c53b7435-934e-433f-bb40-2b0f72c41b94

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme élément-clé au sein de la révolution des énergies durables. La Société développe une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries au Québec, Canada. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité en 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et de hautes normes ESG, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

+1 450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

+1 438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://nouveaumonde.group/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, (i) l'impact positif de ce qui précède sur les aspects économiques du projet, (ii) l'achèvement réussi et dans les délais prévus de la construction prévue des phases 1 et 2 du projet, (iii) le début de la production anticipée et (iv) de manière générale, ou le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » ou des « déclarations prospectives » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où elles sont faites, sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations et hypothèses peuvent s'avérer incorrectes. En outre, ces déclarations prospectives étaient fondées sur divers facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la livraison et l'installation en temps voulu des équipements et machines dont il est question, les perspectives et opportunités commerciales de la Société et les estimations des performances opérationnelles des équipements et machines dont il est question, et ne constituent pas des garanties de performances futures.

Les énoncés et déclarations prospectifs sont soumis à des risques et incertitudes, connus ou inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les informations et déclarations prospectives. Les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, les retards dans les délais de livraison prévus des équipements et des machines, la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses initiatives stratégiques et la question de savoir si ces initiatives stratégiques produiront les avantages escomptés, les performances opérationnelles de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'extraction et de la production de graphite, les modifications des lois et des réglementations affectant les activités de la Société, les développements technologiques, les impacts de la pandémie mondiale de COVID-19 et les réponses des gouvernements à cette pandémie, ainsi que la situation économique générale. Des facteurs imprévisibles ou inconnus non abordés dans la présente mise en garde pourraient également avoir des effets négatifs importants sur les déclarations prospectives.

Nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. Il ne peut y avoir aucune garantie que les déclarations prospectives se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de Nouveau Monde au : www.NouveauMonde.group/fr/