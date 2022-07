L'analyse de cycle de vie des matériaux avancés de graphite de NMG confirme une faible empreinte écologique

+ Les opérations entièrement électriques prévues de NMG, propulsées par l’énergie renouvelable, ainsi que les écotechnologies de transformation à valeur ajoutée, devraient générer des matériaux avancés présentant un niveau d’incidence sur les changements climatiques exceptionnellement faible, en accord avec les efforts mondiaux de décarbonisation.

+ L’analyse du CSPG de NMG indique un potentiel de réchauffement planétaire de 1,23 kg d’équivalent CO 2 par kilogramme, soit un impact jusqu’à 11 fois inférieur à celui de la production de référence.

+ Les résultats confirment l’empreinte écologique en tête de l’industrie de NMG ainsi que la position privilégiée de la Société sur le marché, à l’heure où les fabricants de batteries et de VÉ cherchent des sources de matériaux de batteries écologiques.

+ Composante centrale des batteries lithium-ion, le graphite est déterminant pour la transition énergétique ; les matériaux de NMG peuvent appuyer une production responsable.

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) a reçu les résultats d’une analyse du cycle de vie (« ACV ») du berceau à la porte pour sa gamme de matériaux à base de graphite. Cette analyse indépendante confirme la faible empreinte écologique de sa production, à la tête de l’industrie : les installations 100 % électriques d’échelle commerciale de la phase 2 devraient produire du graphite sphéronisé purifié enrobé (« CSPG ») – du matériel d’anode pour batteries lithium-ion – présentant un potentiel de réchauffement de la planète (« PRP ») de 1,23 kg d’équivalent CO 2 par kilogramme, soit un impact jusqu’à 11 fois plus petit que celui de la production de référence.

La demande de batteries atteint de nouveaux sommets, et il en va de même pour les minéraux et les matériaux avancés qui entrent dans leur fabrication. Le graphite est la principale composante des anodes de batterie, constituant ±95 % de leur composition quelle que soit la technologie lithium-ion utilisée. Pour assurer la production de véhicules électriques (« VÉ »), de technologies propres et d’appareils électroniques écologiques, les fabricants ont donc besoin de matériaux d’origine éthique extraits de façon responsable et transformés de manière durable.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, commente : « De l’exploitation minière responsable à la fabrication avancée écologique, NMG est déterminée à fournir au marché une source d’approvisionnement transparente, fiable et évolutive de matériaux de graphite de haute pureté. Les résultats positifs de l’analyse du cycle de vie confirment la performance environnementale de nos opérations prévues, de nos procédés et de nos technologies exclusives, en plus de rehausser notre profil ESG. Les conclusions renforcent l’avantage concurrentiel de NMG à l’heure où les fabricants de batteries et de VÉ, les autorités de réglementation et les consommateurs réclament des solutions globalement durables. »

NMG a retenu les services de CT Consultant, une firme spécialisée en AVC, pour effectuer une ACV externe de sa gamme de matériaux à base de graphite parallèlement à l’avancement de ses discussions commerciales. Les résultats confirment la faible incidence environnementale des produits de NMG, soutenant ainsi les efforts des clients à la recherche de sources d’approvisionnement leur permettant de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de portée 3 et de se conformer à des règlements de plus en plus stricts. L’étude appuie également l’intensification des efforts environnementaux de la Société, son amélioration continue et son action climatique.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, ajoute : « Les technologies propres exigent beaucoup de minéraux – et d’énergie. Or, nous sommes parvenus à démontrer que les batteries peuvent être assemblées avec des matériaux écoresponsables. Notre engagement à électrifier entièrement nos opérations et à produire de façon responsable est corroboré par ces résultats, qui positionnent tant le réseau hydroélectrique du Québec que les technologies exclusives de NMG comme des catalyseurs d’une fabrication à faible empreinte carbone. Nous sommes résolus à trouver des occasions de renforcer les propriétés de nos matériaux de batteries, d’optimiser les solutions technologiques, de réduire notre empreinte, d’améliorer le cycle de vie de nos produits et d’élaborer des procédés de recyclage afin de propulser la décarbonisation mondiale. »

Méthodologie et résultats de l’ACV

En ce qui concerne le système de production projeté de la chaîne de valeur entièrement intégrée verticalement de NMG, l’étude a examiné les répercussions sur les changements climatiques, l’acidification des eaux douces, l’acidification des terres, l’eutrophisation des eaux douces, l’eutrophisation marine, la formation d’oxydants photochimiques et l’appauvrissement de la couche d’ozone de cinq produits à base de graphite (concentré de graphite, graphite sphérique, graphite sphérique purifié, CSPG et paillettes jumbo purifiées) et d’un coproduit, conformément à la méthodologie IMPACT World+.

L’ACV a établi un inventaire des émissions et des extractions en combinant les données primaires et secondaires recueillies pour chaque procédé du modèle d’exploitation de NMG. Les données d’inventaire ont été converties en répercussions environnementales à l’aide de facteurs de caractérisation tirés de la méthode d’évaluation des impacts établie. La norme ISO 21930 a été utilisée pour la distribution des impacts selon l’étape du cycle de vie. Les résultats ont fait l’objet d’une analyse comparative, et des analyses de sensibilité et de qualité des données ont été réalisées. La modélisation et l’analyse ont aussi été vérifiées par un consultant externe. L’ACV est conforme aux exigences ISO 14040 et ISO 14044.

Les conclusions indiquent que les opérations 100 % électriques prévues de NMG, alimentées par l’énergie renouvelable, ainsi que les écotechnologies de transformation à valeur ajoutée, devraient générer des matériaux avancés présentant un PRP exceptionnellement faible, ce qui contribue aux efforts de décarbonisation mondiaux.

Le rapport comprend également un exercice d’analyse comparative mené par Minviro, consultant en analyse de cycle de vie et en développement durable dans le monde des matériaux pour batteries. Celui-ci compare l’empreinte du CSPG à celle du graphite naturel pour trois routes de production.

Extraction et

concentration Fabrication

avancée PRP

(kg d’éq. CO 2 par kg) PRP du CSPG de NMG

(kg d’éq. CO 2 par kg) Chine Chine 14,1 1,23 Mozambique É.-U. 6,1 Suède Suède 3,1 ACV simplifiée de la fabrication mondiale de graphite naturel de qualité anode,

Minviro, mars 2022. ACV des produits à base de graphite

naturel fabriqués par NMG,

CT Consultant, juillet 2022.

L’ACV a aussi examiné un scénario hypothétique où les paramètres du système de production de NMG sont transposés dans le nord-est de la Chine, lieu de fabrication d’une grande partie des produits à base de graphite, afin d’évaluer l’incidence du réseau électrique du Québec sur l’empreinte écologique des produits de la Société. L’analyse indique que le CSPG de NMG génère un impact plus faible dans toutes les catégories environnementales comparativement au CSPG qui serait fabriqué en Chine à l’aide des mêmes technologies d’extraction, de concentration et de traitement. L’impact est environ 19 fois plus petit pour l’acidification des eaux douces et l’acidification des terres, environ 16 fois plus petit pour la formation d’oxydants photochimiques et l’incidence sur les changements climatiques, et jusqu’à deux fois plus petit pour l’eutrophisation des eaux douces, l’eutrophisation marine et l’appauvrissement de la couche d’ozone.

Dans son rapport, CT Consultant a souligné que « ces analyses supplémentaires, ainsi que la revue de la littérature, montrent comment l’efficacité des technologies, les différentes sources d’énergie et la méthodologie influencent la durée de vie des produits à base de graphite naturel » (traduction libre). En effet, la décision de NMG d’adopter des technologies entièrement électriques, de l’extraction minière à la fabrication avancée, permet de réduire considérablement l’empreinte écologique de ses produits pendant tout leur cycle de vie. De plus, la technologie de purification thermochimique exclusive de la Société, qui évite la lixiviation acide, de même que les initiatives d’action climatique de NMG, qui visent à réduire les émissions intrinsèques, jouent un rôle important pour limiter les répercussions environnementales de la chaîne de valeur intégrée.

Conséquences pour le marché et engagement commercial

Les résultats de l’ACV s’ajoutent aux spécifications techniques des matériaux avancés de NMG et fournissent de l’information aux clients, aux investisseurs et aux parties prenantes sur les risques environnementaux des produits. L’exercice confirme l’avantage du graphite naturel par rapport au graphite synthétique, un matériau obtenu à partir de sous-produits du pétrole et de goudron de houille, qui pèsent lourd dans le bilan carbone.

La faible empreinte écologique des matériaux de graphite de NMG cadre avec les efforts internationaux visant à améliorer le développement durable, la transparence et la circularité dans le secteur des batteries. Effectivement, de la Global Battery Alliance et son Battery Passport à la Commission européenne et sa proposition de nouvelle directive sur les piles, qui exigerait que l’empreinte carbone de celles-ci figure sur l’étiquette, le marché se transforme pour encourager et potentiellement exiger des produits à faible empreinte carbone. L’Union européenne, qui a déjà fixé une limite d’émissions de GES pour les VÉ et les batteries industrielles, a appuyé le mois dernier l’arrêt de la production des véhicules à combustion d’ici 2035, une mesure qui s’inscrit dans l’intensification des efforts pour lutter contre les changements climatiques en accélérant l’adoption de VÉ.

Par conséquent, NMG compte tirer parti des résultats positifs de son ACV dans ses discussions commerciales actuelles et futures. À cette fin, des représentants de l’équipe de direction et de l’équipe technique de la Société seront présents à The Battery Show North America du 13 au 15 septembre 2022, au kiosque 1629, pour rencontrer les principaux acteurs de l’industrie, promouvoir la gamme de produits verts de NMG et examiner certaines des plus récentes technologies.

Le rapport d’ACV est disponible en s’adressant à l’équipe Ventes, marketing et développement des affaires de NMG.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations décrivant le PRP prévu du CSPG de la Société, la demande future de batteries, de minéraux et de matériaux avancés, la production prévue de matériaux avancés écologiques, les engagements et les initiatives de la Société décrits dans le communiqué de presse, les résultats prévus des initiatives décrites dans ce communiqué de presse, l'impact positif de ce qui précède sur l'économie du projet, les opérations électriques prévues par la Société, les tendances de l'industrie, l'avantage du graphite naturel, les efforts internationaux visant à accroître la durabilité, la transparence et la circularité dans le secteur des batteries, la présence de représentants de la Société lors d'événements futurs, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 22 mars 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Les données sur le marché et l’industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de publications industrielles indépendantes, d’études de marché, de rapports et d’enquêtes d’analystes et d’autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources sont généralement fiables, les données sur le marché et l’industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d’autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête. La Société n’a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220718005262/fr/