+ NMG s’est vu octroyer un bloc d’électricité de 77 MW pour l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2, ce qui soutiendra la production de matériel d’anode actif carboneutre pour le marché des batteries et des VÉ. + La Société bénéficiera d’un tarif industriel escompté pour son alimentation en hydroélectricité, et ce, tant à la mine Matawinie qu’à l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2. + Un échéancier a été établi avec Caterpillar pour mettre à l’essai les nouveaux modèles d’équipement ainsi que déployer une flotte et des infrastructures zéro gaz d’échappement à la mine Matawinie de la phase 2 de NMG. + La stratégie d’électrification est soutenue par le réseau énergétique renouvelable, fiable et abordable du Québec, l’un des plus verts au monde.

Fidèle à son engagement d’adopter des sources d’énergie et des technologies propres, Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) fait état de l’avancement de son programme d’électrification pour la mine Matawinie et l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de sa phase 2. Appuyant sa stratégie d’électrification sur le réseau énergétique du Québec, l’un des plus écologiques au monde, NMG confirme qu’elle disposera d’une capacité électrique et d’un accès à des tarifs concurrentiels. La Société a par ailleurs défini le cadre de déploiement de son équipement zéro gaz d’échappement avec Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») (NYSE : CAT).

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « L’énergie propre occupe une place centrale dans notre stratégie opérationnelle, commerciale et ESG. Je suis extrêmement satisfait des progrès réalisés par notre équipe, en collaboration avec nos partenaires, pour traduire nos objectifs en plans, en schémas technologiques et en échéanciers. Le Québec est en voie de devenir le pôle de la batterie verte en Amérique du Nord grâce à son vaste réseau hydroélectrique, et à notre tour, nous exploitons cette énergie renouvelable et les multiples avantages de la province pour établir un nouveau modèle opérationnel, du minerai aux matériaux pour batteries. Un modèle 100 % électrifié, 100 % intégré et 100 % traçable. »

Une transformation propre alimentée par l’électricité renouvelable

En plus des ententes mises en place pour la mine Matawinie de la phase 2, qui comprennent la construction d’une ligne électrique pour le site, NMG a reçu la confirmation d’Hydro-Québec – la société d’État responsable de la production, du transport et de la distribution de l’électricité au Québec – qu’un bloc d’électricité de 77 MW lui serait octroyé pour l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2. Dans le contexte du développement industriel intensif que connaît la province, notamment en raison de l’expansion de l’écosystème des batteries, l’allocation d’électricité est maintenant évaluée selon les capacités techniques de raccordement, les retombées sur l’économie et le développement régional, l’impact environnemental et social, de même que la cohérence avec les orientations gouvernementales.

Le bloc d’électricité octroyé permettra l’établissement d’une plateforme de fabrication avancée pleinement intégrée à Bécancour, au cœur de la filière batteries du Québec, pour la transformation du graphite en matériel d’anode actif.

NMG s’est vu confirmer qu’elle bénéficierait d’un tarif industriel escompté pour son alimentation en hydroélectricité, et ce, tant à la mine Matawinie qu’à l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la phase 2. Un tel tarif commercial favorable offre un environnement concurrentiel aux secteurs énergivores comme l’industrie minière et la fabrication avancée, un incitatif d’investissement et de modernisation continue des installations, ainsi qu’une visibilité opérationnelle pour la Société.

L’électrification de la mine Matawinie

Le travail technique actif entre les équipes de Caterpillar et de NMG a permis d'établir un échéancier pour déployer les modèles Early Learner et/ou les modèles pilotes pour la phase 2 de la mine Matawinie, pour tester l'équipement dans des conditions terrain et météorologiques réelles, et pour planifier la transition vers les futurs modèles de production à zéro émission de gaz d'échappement. Il est prévu que la chargeuse sur pneus 950 GC CatMD serait le première modèle pilote à batterie à être déployé au site Matawinie.

Ces progrès soutiennent la planification des besoins en infrastructure de recharge. En modélisant et en simulant l’emplacement des bornes, le fonctionnement de l’équipement sur place ainsi que les cycles de recharge par rapport au plan minier et aux opérations quotidiennes, les équipes sont à même d’optimiser la conception du site et les choix technologiques. La simulation des besoins en recharge permet d’identifier la puissance maximale appelée ainsi que d’élaborer des stratégies de gestion de l’énergie.

Denise Johnson, présidente du Caterpillar Group, a commenté : « Le projet Matawinie met en évidence les questions complexes auxquelles les entreprises minières sont confrontées lorsqu'elles déterminent la quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner un site entièrement électrique. Cela fait partie de l'apprentissage que le NMG et Caterpillar font ensemble alors que nous travaillons sur les réalités de soutenir un site minier de l'avenir. Je suis fière du travail que nos équipes accomplissent ensemble pour faire avancer ce projet. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a expliqué : « Tout a commencé par une vision ambitieuse. Électrifier entièrement notre mine Matawinie était la chose à faire : sur le plan environnemental, pour limiter notre empreinte carbone ; sur le plan social, pour rallier la communauté derrière un nouveau projet minier et réduire le niveau sonore de nos opérations ; et enfin, sur le plan commercial, pour nous associer à des fabricants de batteries et de véhicules électriques (VÉ) ainsi que pour tirer parti des pratiques d’achats responsables des consommateurs. Caterpillar nous apporte maintenant une solution complète qui permettra de réduire le risque lié à l’adoption de nouvelles technologies et d’optimiser l’excellence opérationnelle par des infrastructures intégrées. »

Grâce aux ententes définitives conclues plus tôt cette année, Caterpillar s’apprête à devenir le fournisseur d’équipement minier de NMG, assurant la transition progressive des modèles traditionnels vers des machines zéro gaz d’échappement CatMD à mesure que celles-ci seront disponibles. Par ailleurs, NMG et Caterpillar ont signé un protocole d’accord non contraignant dans le cadre de leurs discussions commerciales autour du matériel d’anode actif de NMG. Une chaîne de valeur entièrement circulaire pourrait donc être établie, où NMG fournirait des matériaux de graphite carboneutres à Caterpillar pour le développement d’une chaîne d’approvisionnement des batteries stable, résiliente et durable qui permettrait ensuite l’électrification de ses véhicules lourds, dont la flotte Matawinie de NMG.

L’énergie propre en soutien à la décarbonisation

Le réseau énergétique du Québec est l’un des plus écologiques au monde. Hydro-Québec génère plus de 99 % de son électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, principalement avec ses centrales hydroélectriques, pour un facteur d’émission de 0,6 kg d’éq. CO 2 /MWh (Hydro-Québec, 2021).

La confirmation que NMG pourra s’approvisionner via ce réseau électrique constitue une base solide pour le déploiement des nouveaux équipements et des technologies exclusives. L’objectif poursuivi est de produire des matériaux avancés ayant un impact très faible sur les changements climatiques, en adéquation avec les efforts de décarbonisation mondiaux. Une analyse du cycle de vie indépendante du berceau à la porte a été menée pour la gamme de matériaux à base de graphite de la Société, confirmant la faible empreinte écologique à la tête de l’industrie de la production. Les installations entièrement électriques d’échelle commerciale de la phase 2 devraient produire du matériel d’anode actif pour batteries lithium-ion présentant un potentiel de réchauffement de la planète de 1,23 kg d’équivalent CO 2 par kilogramme. L’impact généré serait donc jusqu’à 11 fois plus petit que celui de la production de référence.

La progression des initiatives d’électrification cadre avec l’objectif de NMG d’atteindre le Net Zéro d’ici 2030, comme le détaille la Société dans son plan d’action climatique. Celle-ci a placé l’excellence environnementale au cœur de sa stratégie commerciale. Actuellement, les fabricants cherchent activement à réduire leurs émissions de portée 3, à se conformer aux exigences réglementaires et à répondre aux demandes du public consommateur, qui réclame une production durable et responsable. À ce titre, le maintien d’une empreinte carboneutre et l’apport au marché de produits Net Zéro procureront un avantage concurrentiel au secteur des batteries et des VÉ.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

