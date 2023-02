NMG dépose l'évaluation économique préliminaire du Projet minier Uatnan dans des conditions de marché favorables et renforce son équipe de direction

+ L’évaluation économique préliminaire du Projet minier Uatnan démontre une rentabilité attrayante, avec une VAN indicative de 2 173 M$ CA pour une production ciblée d’environ 500 000 tonnes de concentré de graphite par an sur une durée de vie de 24 ans, ce qui en fait l’un des plus grands projets de graphite au monde.

+ Dans un contexte où la production de batteries lithium-ion devrait atteindre une capacité de 8 TWh d’ici 2030, le Projet minier Uatnan offre à NMG un plan d’expansion robuste et évolutif pour sa phase 3, en concordance avec les discussions commerciales de la Société avec les fabricants de VÉ et de batteries.

+ L’équipe de direction de NMG poursuivra son engagement avec le marché et la communauté des investisseurs en participant prochainement à la conférence mondiale de BMO sur les mines, les métaux et les minéraux critiques, au congrès 2023 de la PDAC ainsi qu’à la conférence annuelle de ROTH.

+ Jean Cayouette est nommé vice-président, Métallurgie et procédés; il mettra au service de l’équipe technique de NMG son expérience de plus de 30 ans dans l’industrie minière en conception, en démarrage et en optimisation de diverses usines de traitement de minerai.

Suivant la publication des résultats le 10 janvier 2023, Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) a déposé l’évaluation économique préliminaire (« EEP ») du projet minier Uatnan (le « Projet minier Uatnan »), situé au Québec, au Canada, auprès des commissions des valeurs mobilières et des autorités de réglementation au Canada et aux États-Unis. L’EEP, réalisée par les firmes d’ingénierie BBA Inc. (« BBA ») et GoldMinds Géoservices Inc. (« GMG ») selon le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »), a été mandatée en collaboration avec Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite ») (TSX.V : LLG, OTCQX : MGPHF), étant donné que le Projet minier Uatnan tire parti du gisement de graphite du lac Guéret, dont Mason Graphite est l’unique propriétaire et qui fait l’objet d’ententes d’investissement et d’option et de coentreprise avec NMG.

L’EEP démontre une solide valeur économique pour les paramètres opérationnels et les volumes de production actualisés de NMG, visant la production d’environ 500 000 tonnes de concentré de graphite par an sur une durée de vie de la mine (« DVM ») de 24 ans. Le Projet minier Uatnan proposé est présentement l’un des plus grands projets de production de graphite naturel envisagés au monde. Conformément à la stratégie d'intégration verticale de NMG, la production envisagée du Projet minier d'Uatnan servirait de matière première pour la fabrication avancée de matériaux de batterie, offrant une possibilité d'expansion de transformation à valeur ajoutée, augmentant les marges potentielles et améliorant le profil de croissance de la Société.

Dans le marché dynamique d'aujourd'hui, le Projet minier Uatnan s’inscrit dans l’engagement commercial de NMG dans un contexte où l’adoption de véhicules électriques (« VÉ ») atteint un niveau sans précédent : 10,3 millions de véhicules ayant été vendus en 2022 (Rho Motion, février 2023). On prévoit que la capacité mondiale de production de batteries lithium-ion atteindra 7 940 GWh d’ici 2030 et que la demande de matériaux avancés pourrait quintupler, le graphite dépassant tous les autres métaux pour batteries (Benchmark, janvier 2023) avec 10 363 000 tonnes par an pour ce segment de marché uniquement.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Le marché recherche activement de nouvelles sources de graphite capables de fournir des volumes importants afin de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement chinoises. Le modèle d’exploitation intégré de NMG, du minerai aux matériaux de batteries, vise à répondre aux besoins des fabricants mondiaux de VÉ et de batteries par une production clé en main, évolutive et axée sur les principes ESG. Le Projet minier Uatnan cadre parfaitement avec le plan de développement de la Société, car il représente une ressource abondante en complément de notre Mine Matawinie et de notre Usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2. Maintenant plus que jamais, NMG fait preuve de leadership dans ses efforts pour établir la plus grande production de graphite naturel en Amérique du Nord au service de la transition énergétique. »

Résultats de l’EEP : le potentiel du Projet minier Uatnan

NMG et ses consultants ont revisité les aspects fondamentaux du développement de la propriété afin d’aligner le Projet minier Uatnan sur l’occasion de marché actuelle. La conception du Projet minier Uatnan a été adaptée aux besoins du marché des batteries et des VÉ, en orientant les volumes de production vers la transformation à valeur ajoutée afin de produire du matériel d’anode actif.

Le Projet minier Uatnan optimise les Ressources minérales (se reporter au Tableau 2) et vise à décupler la portée du projet minier initial en ciblant la production de quelque 500 000 tonnes de concentré de graphite par an. Il serait exploité comme une mine conventionnelle à ciel ouvert et doté d’un concentrateur à proximité du gisement. Conformément à l’approche minière responsable de NMG, les plans prévoient des normes élevées en matière de gestion des résidus, de restauration progressive du site et d’une transition vers l’électrification de la flotte. L’énergie hydroélectrique propre et abordable du Québec est à la base de la structure économique du Projet minier Uatnan et soutient l’engagement indéfectible de NMG en matière de carboneutralité.

Tableau 1 : Paramètres opérationnels du Projet minier Uatnan PARAMÈTRES OPÉRATIONNELS DVM 24 ans Taux de traitement annuel nominal 3,4 M de tonnes Ratio stérile/minerai (DVM) 1,3 : 1 Teneur moyenne (DVM) 17,5 % Cg Récupération moyenne de graphite 85 % Production annuelle moyenne de concentré de graphite (DVM) 500 000 tonnes Pureté du produit fini 94 % Cg

Mise en garde : Le graphite est exprimé en carbone graphitique (« Cg »). L’EEP est préliminaire et vise des Ressources minérales présumées qui sont trop spéculatives du point de vue géologique pour que l’on puisse faire valoir des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des Réserves minérales, et rien ne garantit que l’EEP donnera les résultats escomptés. Les Ressources minérales qui ne sont pas des Réserves minérales n’ont pas démontré leur viabilité économique. Du rainurage et/ou des forages supplémentaires seront nécessaires pour convertir les Ressources minérales présumées en Ressources minérales indiquées ou mesurées. Il n’y a aucune certitude que le développement des ressources, la production et les prévisions économiques sur lesquels cette EEP est fondée se réaliseront.

Tableau 2 : Estimation actuelle des Ressources minérales en fosse RESSOURCES MINÉRALES EN FOSSE Tonnage (Mt) Teneur (% Cg) Cg (Mt) Mesurées 5,75 % < Cg < 25 % 15,65 15,2 2,38 Cg mesuré > 25 % 3,35 30,6 1,02 Total mesurées 19,02 17,9 3,40 Indiquées 5,75 % < Cg < 25 % 40,29 14,6 5,89 Cg indiqué > 25 % 6,33 31,6 2,00 Total indiquées 46,62 16,9 7,89 Indiquées + Mesurées 5,75 % < Cg < 25 % 55,94 14,8 8,27 Indiquées + Mesurées Cg > 25 % 9,70 31,2 3,03 Total mesurées + indiquées 65,64 17,2 11,30 Présumées 5,75 % < Cg < 25 % 15,35 14,9 2,28 Cg présumé > 25 % 2,47 31,8 0,79 Total présumées 17,82 17,2 3,07

Notes :

Les Ressources minérales présentées dans ce tableau ont été estimées par M. Rachidi, géo. et C. Duplessis, ing. (personnes qualifiées) de GoldMinds Géoservices Inc. en utilisant les normes actuelles de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et les réserves minérales – définitions et lignes directrices. Les Ressources minérales qui ne sont pas des Réserves minérales n’ont pas démontré leur viabilité économique. L’estimation des Ressources minérales peut être affectée sensiblement par des questions d’environnement, de permis, juridiques, de titre, de marché ou autres. La quantité et la teneur des Ressources minérales présumées rapportées sont de nature incertaine et il n’y a pas eu suffisamment de travaux pour définir ces Ressources minérales présumées comme des Ressources minérales indiquées ou mesurées. Il n’y a aucune certitude qu’une partie quelconque d’une Ressource minérale sera un jour convertie en Réserves minérales. Les Ressources minérales présentées ici ont été estimées avec une taille de bloc de 3mE x 3mN x 3mZ. Les blocs ont été interpolés à partir de composites de longueur égale (3 m) calculés à partir des intervalles minéralisés. L’estimation des Ressources minérales a été réalisée à l’aide de la méthodologie de la distance inverse au carré en utilisant trois passages. Pour le premier passage, le nombre de composites a été limité à dix, avec un maximum de deux composites provenant du même trou de forage. Pour les passages deux et trois, le nombre de composites a été limité à dix, avec un maximum d’un composite provenant du même trou de forage. Les Ressources minérales mesurées ont été classées en utilisant un minimum de quatre trous de forage. Les Ressources indiquées ont été classées en utilisant un minimum de deux trous de forage. Les Ressources minérales présumées ont été classées à l’aide d’un minimum d’un trou de forage. Les estimations de tonnage sont fondées sur une densité fixe de 2,9 t/m3. Une enveloppe de fosse pour contraindre les Ressources minérales a été développée en utilisant les paramètres présentés dans l’EEP. La date d’entrée en vigueur des Ressources minérales actuelles est le 10 janvier 2023. Les Ressources minérales présentées ont une teneur de coupure de 5,75 % (Cg).

Les estimations se trouvant actuellement au sommet du marché sous l’influence des poussées inflationnistes, NMG et ses firmes d’experts-conseils ont affiné les paramètres de conception, d’ingénierie et de construction afin de permettre l’optimisation des coûts et la tarification concurrentielle.

Tableau 3 : Faits saillants économiques du Projet minier Uatnan FAITS SAILLANTS ÉCONOMIQUES Projet minier Uatnan VAN avant impôt (taux d’actualisation de 8 %) 3 613 M$ CA VAN après impôts (taux d’actualisation de 8 %) 2 173 M$ CA TRI avant impôt 32,6 % TRI après impôt 25,9 % Retour sur investissement avant impôt 2,8 ans Retour sur investissement après impôts 3,2 ans CAPEX initial 1 417 M$ CA CAPEX de maintien 147 M$ CA OPEX DVM 3 236 M$ CA OPEX annuel 135 M$ CA OPEX par tonne de concentré de graphite 268 $ CA/tonne Prix de vente du concentré 1 100 $ US/tonne Revenus annuels pour la production Uatnan 550 000 000 $ US

Tous les coûts sont en dollars canadiens, à l’exception du prix de vente du graphite, qui est en dollars américains.

L’EEP montre que le Projet minier Uatnan est techniquement réalisable ainsi qu’économiquement viable. Étant donné que le graphite naturel en paillettes devrait connaître un déficit structurel à partir de 2023 en raison de la croissance continue du secteur des batteries lithium-ion (Benchmark Mineral Intelligence, décembre 2022), les perspectives du marché et les discussions commerciales actives de NMG indiquent des conditions favorables à la commercialisation de la production du Projet minier Uatnan.

Sur la base de ces résultats positifs, NMG a l’intention de lancer une étude de faisabilité actualisée conformément à la entente d’option et de coentreprise signée avec Mason Graphite.

NMG s’engage à étendre son approche d’engagement ouvert et proactif avec les peuples autochtones et les parties prenantes locales au Projet minier Uatnan. La Société prévoit maintenir un dialogue transparent avec la Première Nation des Innus de Pessamit à mesure qu’elle avance dans le développement du projet afin d’assurer le respect de leurs droits, de leur culture, de leur mode de vie et de leur spiritualité, l’inclusion de leur perspective et de leurs connaissances traditionnelles ainsi que la protection de l’environnement. NMG s’engage également à élargir ses relations avec les parties prenantes de tous horizons pour favoriser les mécanismes de collaboration et façonner un projet générant une valeur commune.

L'EEP intitulée « NI 43-101 Technical Report - PEA Report for the Uatnan Mining Project », dont la date effective est le 10 janvier 2023, a été déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de NMG. Les résultats de l'EEP tels que décrits dans ce communiqué de presse ont été publiés le 10 janvier 2023.

Les informations scientifiques et techniques présentées dans ce communiqué de presse ont été revues et approuvées par André Allaire, ing. (BBA), Jeffrey Cassoff, ing. (BBA), Vera Gella, ing. (BBA), Claude Duplessis, ing. (GMG) et Merouane Rachidi, géo. (GMG), personnes qualifiées telles que définies par le Règlement 43-101.

Jean Cayouette

Plus tôt ce mois-ci, NMG a nommé Jean Cayouette, ing. à titre de vice-président, Métallurgie et procédés, en remplacement d’Alain Dorval, qui vient de prendre sa retraite. Diplômé de l’Université Laval en génie minier et métallurgique, Jean Cayouette cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie minière. La conception, le démarrage et l’optimisation de diverses usines de traitement de minerais ont contribué à bâtir son expérience technique et de gestion dans les domaines de la métallurgie, des opérations, de l’entretien et de l’environnement. Par ailleurs, Jean est un leader organisationnel accompli dans les initiatives d’optimisation opérationnelle, de restauration de sites miniers et de développement durable.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « Les résultats de l’EEP sont extrêmement positifs pour nos actionnaires, nos clients potentiels et nos parties prenantes de la région de la Manicouagan. NMG passe maintenant à la vitesse supérieure sur l’autoroute de la concurrence, avançant parallèlement les trois phases de sa stratégie commerciale pour saisir une occasion de marché historique. Pouvoir compter sur l’expertise et la compétence de personnes telles que Jean donne à nos équipes techniques un solide coup de pouce pour migrer les opérations de la phase 1 vers la production commerciale de la phase 2, tout en orientant les prochaines étapes de développement du Projet minier Uatnan. Je suis ravi de voir un nouveau leader de talent unir ses forces à celles de l’équipe Nouveau Monde afin d’assurer le développement durable du monde des batteries et des VÉ. Bienvenue, Jean! Et bonne retraite, Alain! »

Engagement de NMG avec le marché et le secteur de l’investissement

Les minéraux critiques, la transition énergétique et la stratégie commerciale robuste de NMG attirent l’attention, autant sur le marché que dans les cercles d’investisseurs. L’équipe de direction de la Société participe à la conférence mondiale de BMO sur les mines, les métaux et les minéraux critiques jusqu’au 1er mars 2023 en vue de positionner le modèle de production intégrée prometteur de NMG et ses occasions associées.

Du 5 au 8 mars 2023, l’équipe se joindra à quelque 30 000 participants au congrès 2023 de la PDAC à Toronto, au Canada, un événement de renommée mondiale dans le domaine de la prospection des minéraux et de l’exploitation minière. Les cadres de direction de NMG seront au kiosque IE2830 et prendront part à divers événements spéciaux. Eric Desaulniers, président et chef de la direction, sera également présent à la séance « Critical Metals: Battery Materials Processing » le mardi 7 mars 2023 à 15 h 40.

Par la suite, du 12 au 14 mars 2023, les représentants de NMG participeront à la 35e conférence annuelle de ROTH en Californie, un événement consacré à des sociétés en croissance ciblées.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

Mise en garde

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations décrivant l’impact de ce qui précède sur les paramètres économiques du Projet minier Uatnan, les résultats de l’EEP (tels que ceux présentés dans les différents tableaux ci-dessus et commentés dans le texte de ce communiqué de presse), y compris CAPEX, OPEX, TRI et VAN, la valeur estimée du Projet minier Uatnan, les scénarios de développement des opérations pour le Projet minier Uatnan, les paramètres commerciaux et techniques, les aspects économiques attrayants du Projet minier Uatnan, les plans de DVM, la stratégie de marketing envisagée par la Société, les tendances du marché, les prix futurs du graphite, l’impact du Projet minier Uatnan sur les communautés locales, notamment la création d’emplois, la production annuelle projetée des opérations de la phase 3 de la Société, la stratégie d’électrification attendue et ses résultats et bénéfices attendus, les résultats et bénéfices potentiels des technologies exclusives de la Société, les délais et coûts liés aux diverses initiatives, livrables et étapes décrites dans ce communiqué de presse et leurs résultats attendus, les performances financières et opérationnelles attendues de la Société, la nature des relations avec les parties prenantes telles que la communauté locale, y compris la Première Nation des Innus de Pessamit, la demande future de batteries et de véhicules électriques, l’objectif de développer l’une des plus grandes exploitations de graphite naturel entièrement intégrées au monde, la production de matériel d’anode carboneutre, les estimations de Ressources minérales (y compris les hypothèses et les estimations utilisées pour préparer les estimations de Ressources minérales), les perspectives commerciales et opérationnelles générales de la Société, la croissance future de la Société et ses perspectives commerciales, les engagements, initiatives et objectifs ESG de la Société, la présence de la Société aux différentes conférences mentionnées dans ce communiqué de presse, et les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de certaines lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en temps opportun et aux prix estimés de l’équipement soutenant la production, les prix de vente présumés du concentré de graphite, l’exactitude des estimations des Ressources minérales, les taux de change et les taux d’intérêt futurs, la stabilité politique et réglementaire, les prix des produits de base et les coûts de production, l’obtention d’approbations, de licences et de permis gouvernementaux, réglementaires et de tiers à des conditions favorables, la stabilité de la main-d’œuvre, la stabilité des marchés financiers et des capitaux, la disponibilité de l’équipement et des fournitures essentielles, des pièces de rechange et des consommables, les diverses hypothèses fiscales, les estimations de CAPEX et OPEX, le statut des permis du Projet minier Uatnan, toutes les projections économiques et opérationnelles relatives au projet, les infrastructures locales, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles, des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 22 mars 2022, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Les données sur le marché et l’industrie contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des informations provenant de publications industrielles indépendantes, d’études de marché, de rapports et d’enquêtes d’analystes et d’autres sources accessibles au public. Bien que la Société estime que ces sources sont généralement fiables, les données sur le marché et l’industrie sont sujettes à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites de la disponibilité et de la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte des données et d’autres limites et incertitudes inhérentes à toute enquête. La Société n’a pas vérifié de manière indépendante les données provenant de sources tierces auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse et, par conséquent, l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne sont pas garanties.

Les informations divulguées relatives aux estimations des Ressources minérales figurant dans le présent communiqué de presse ont été préparées conformément au Règlement 43-101. Le présent communiqué de presse emploie les termes « étude de faisabilité », « Ressources minérales », « Ressources minérales présumées », « Ressources minérales indiquées », « Ressources minérales mesurées », dans le cadre de la présentation des ressources, chacun de ces termes étant défini conformément aux Normes de définitions de l’ICM pour les Ressources minérales et les Réserves minérales adoptées par le Conseil de l’ICM, comme exigé par le Règlement 43-101. Sauf indication contraire, toutes les estimations des réserves et des ressources contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées conformément aux normes de définitions de l’ICM, comme exigé par le Règlement 43-101.

Le Règlement 43-101 est un règlement élaboré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui établit des normes canadiennes pour toute divulgation publique d’informations effectuée par un émetteur d’informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers. Il diffère des exigences de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis. Par conséquent, les informations sur les ressources et les réserves minérales qui sont contenues dans ce communiqué de presse peuvent ne pas être comparables à des informations similaires rendues publiques par des sociétés américaines divulguant conformément aux exigences de divulgation et de déclaration de la SEC.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.

