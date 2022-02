NMG dévoile son plan d'action climatique : carboneutralité continue et transition réussie vers le Net Zéro

+ NMG maintiendra son statut de carboneutralité et assurera une transition complète vers le Net Zéro d’ici 2030 au plus tard par la réduction de ses émissions et une stratégie de compensation novatrice.

+ Ses technologies exclusives, l’hydroélectricité propre, son exploitation minière responsable, sa R&D et son amélioration continue devraient permettre à NMG de réduire considérablement ses GES.

+ NMG développera un portefeuille de projets compensatoires qui soutiendront les solutions de séquestration du carbone dans la nature ainsi que les partenariats avec les communautés locales.

+ NMG est déterminée à offrir au marché des solutions à base de graphite extraites et fabriquées de manière durable avec une empreinte carboneutre et traçable pour propulser la décarbonisation.

Conformément à ses engagements antérieurs, Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) dévoile son plan d’action climatique, qui décrit sa transition d’une production carboneutre à un modèle d’affaires Net Zéro, du minerai aux matériaux pour batteries. Depuis sa création, NMG met sur pied des activités d’exploitation minière et de fabrication avancée qui s’appuient sur des principes de développement durable, une philosophie « zéro danger » et des pratiques d’affaires conformes aux efforts de décarbonisation mondiale. NMG établit un plan d’action climatique ambitieux et transparent qui reflète les échanges avec ses parties prenantes et les attentes de celles-ci en amont du plein déploiement de ses activités commerciales.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220224005564/fr/

Courbe des émissions projetées de NMG avec le déploiement de ses activités (Photo: Business Wire)

NMG poursuit son développement diligent pour servir les marchés en croissance des véhicules électriques (« VÉ ») et des technologies propres avec des matériaux pour batteries carboneutres. La Société croit fermement que ses opérations et ses activités d’entreprise peuvent contribuer à l’effort commun vers le maintien du réchauffement climatique mondial à 1,5 °C d’ici 2050, comme convenu dans l’Accord de Paris.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, commente : « Dans le cadre de notre politique de développement et de notre engagement zéro-danger, Nouveau Monde s'efforce de rester à l'avant-garde de notre secteur. Nous serons l’un des premiers à atteindre une empreinte carbone Net Zéro. Alors que la majorité des entreprises travaillent d’arrache-pied à revoir et reconstruire leurs modèles d’affaires pour atteindre des cibles Net Zéro d’ici 2050, nous sommes en voie d’atteindre cet objectif deux décennies en avance. Nouveau Monde possède l’avantage d’avoir intégré ces principes dans la conception de nos opérations, dans le développement technologique de nos procédés exclusifs et dans la sélection de nos équipements. Ainsi, le dernier pas à franchir entre la carboneutralité et le Net Zéro nous permet de tenir la promesse d’excellence environnementale que nous avons faite à notre personnel, à nos communautés, à nos partenaires d’affaires, à notre clientèle, à nos actionnaires et à nos gouvernements. »

De zéro à Net Zéro

Les engagements de NMG visent fondamentalement à réduire les émissions intrinsèques de la Société le plus rapidement possible, mais aussi à internaliser les coûts pour chaque tonne de CO 2 passée, présente et future émise dans l’atmosphère. NMG a élaboré sa stratégie climatique autour de la comptabilisation transparente, de la réduction de son incidence sur le climat, de la transition vers le Net Zéro, de la recherche et développement (« R&D ») de matériaux et d’activités à faible empreinte carbone et d’un leadership au sein de l’industrie. Les cibles de NMG reposent notamment sur l’ensemble des émissions de la portée 1 et de la portée 2 ainsi qu’une partie de la portée 3, notamment les voyages d’affaires, les émissions directes associées à la construction des installations, le déboisement lié aux opérations directes de la Société et le transport des produits entre les sites.

À la lumière du développement et de la mise en service progressifs de ses opérations de phase 1 et 2, NMG prévoit que ses émissions de gaz à effet de serre (« GES ») augmenteront au cours des cinq prochaines années jusqu’à ce que ses activités se stabilisent. Des mesures de réduction et d’atténuation sont déjà en place pour les opérations de phase 1 et planifiées pour la phase 2, en plus d’initiatives exploratoires présentant un potentiel de réduction.

Au-delà de sa croissance et de la mise en service de ses nouvelles installations, NMG est déterminée à réduire et à contrôler ses émissions tout en augmentant son efficacité et son efficience. Le plan d’action climatique de la Société a pour objectif d’assurer la transition vers une cible Net Zéro ainsi que de réduire l’utilisation et le risque financier de la compensation des émissions grâce à des stratégies de réduction à la source et la mise sur pied de projets compensatoires.

D’ici 2030, NMG compte compenser ses émissions de carbone exclusivement par des crédits de séquestration vérifiés, le modèle préconisé pour contenir le réchauffement climatique. NMG s’engage à utiliser une approche scientifique ciblant des crédits qui sont basés sur la nature et qui permettent d’augmenter les puits et les réservoirs de carbone mondiaux. La Société examinera également les occasions technologiques de séquestration du carbone dans ses installations ou au moyen de partenariats.

Aspirant à créer des possibilités et de la valeur collective dans ses communautés, NMG intégrera des crédits émanant de projets locaux dans sa stratégie de compensation. La Société reconnaît également que la crise climatique touche l’ensemble de la planète et que les initiatives de séquestration ont une portée mondiale. Comme elle évolue dans un marché international, NMG estime de sa responsabilité d’entreprise de soutenir les pays en voie de développement en investissant dans des solutions climatiques locales.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, ajoute : « Nous agissons rapidement pour être un vecteur de changement et devenir un chef de file qui offre au marché des produits de haute qualité ayant une empreinte carboneutre et respectant les exigences de nos clients. Notre champ d’action pour atteindre le Net Zéro est riche en possibilités. Par la gestion proactive de l’empreinte carbone de nos opérations et de nos produits, la conception de nos infrastructures avec un potentiel de séquestration du carbone, le développement d’un portefeuille de crédits compensatoires et les efforts à long terme au sein de notre industrie, je ne doute pas que nous nous démarquerons encore davantage dans le marché. »

Empreinte carbone en 2021

En 2021, NMG a rapporté des émissions de GES s’élevant à 1 546 tonnes de CO 2 équivalent pour ses activités aux usines de phase 1 et au siège social. Ce calcul tient compte de la portée 1, de la portée 2 et d’une partie de la portée 3 sur laquelle la Société exerce un contrôle financier, notamment la construction sur ses sites, les voyages d’affaires et le transport d’un site à l’autre.

La Société a acheté des crédits carbone vérifiés pour compenser ce bilan. Soutenant la transition vers les énergies renouvelables, les crédits sont associés à la construction et à l’exploitation d’une toute nouvelle centrale solaire photovoltaïque de 20 MW à Madagascar. Actuellement, l’électricité de ce pays en développement est extrêmement tributaire de l’importation de combustibles fossiles. Le projet, première centrale solaire photovoltaïque à grande échelle de l’île, fera passer le réseau électrique au vert, permettant ainsi de réduire considérablement les émissions de GES.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

Abonnez-vous à notre fil de nouvelles : https://NMG.com/fr/investisseurs/#nouvelles

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations décrivant la stratégie climatique de la Société, le statut de carboneutralité de NMG et la transition réussie vers un modèle d'entreprise Net Zéro, les initiatives de la Société décrites dans le Plan d'action climatique et l’échéancier de celles-ci, la contribution de la Société aux objectifs fixés dans l'Accord de Paris, les engagements, plans et stratégies de la Société pour l'établissement et la réalisation de certains objectifs environnementaux et de durabilité pour la réduction et la compensation des émissions de GES, toute projection des émissions de GES de la Société, le développement d'un portefeuille de projets de compensation et la réalisation de ces projets, les plans et engagements de la Société en matière de séquestration du carbone et de crédits fondés sur la nature, la croissance des marchés des VÉ et des technologies propres, la différenciation de la Société sur le marché, etc., ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment les tendances technologiques actuelles, les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes, la capacité de fonctionner de manière sécuritaire et efficace, la livraison et l’installation en temps opportun de l’équipement requis pour la production, les perspectives et occasions d’affaires de la Société et les estimations du rendement opérationnel de l’équipement, et ne sont pas garants du rendement futur.

L’information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l’information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment des retards quant aux dates de livraison prévues de l’équipement, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l’impact de l’inflation sur les coûts, les risques d’obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l’exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d’acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l’impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com), et pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220224005564/fr/