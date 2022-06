NMG fait le point sur son financement de projet : déclarations d'intérêt reçues et Société Générale nommée comme seul arrangeur chef de file

+ Les OCE du monde occidental ainsi que des organismes gouvernementaux ont manifesté un fort intérêt envers la créance de premier rang, ce qui pourrait représenter jusqu’à près de 70 % du financement total requis par NMG pour la croissance de sa phase 2, sous réserve des conditions normales de financement de projet.

+ NMG nomme Société Générale comme seul arrangeur chef de file pour les facilités d’OCE ; Société Générale supervisera le processus de diligence raisonnable, aidera à obtenir l’approbation finale de crédit et assistera NMG dans les négociations d’une entente « offtake ».

+ Avec la demande croissante émanant des fabricants de batteries et de véhicules électriques, NMG poursuit ses discussions commerciales et la qualification technique de ses produits en vue de conclure une entente impliquant l’éventuelle participation financière d’un client clé.

+ NMG est en train de mettre sur pied une structure robuste pour financer sa phase 2 intégrée, l’usine de matériaux de batteries de Bécancour et la mine Matawinie, en se concentrant sur l’obtention graduelle d’un capital à moyen terme.

+ Le soutien attendu des OCE et des gouvernements dénote l’attractivité et l’opportunité du modèle d’affaires de NMG, qui s’appuie sur de solides principes ESG et des technologies exclusives.

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) fait état d’une bonne progression de ses efforts de financement pour le développement de ses activités entièrement intégrées verticalement de la phase 2, qui comprennent l’usine de matériaux de batteries de Bécancour et la mine Matawinie. Après avoir nommé des conseillers financiers pour aider à la structuration et à l’obtention d’un financement de projet, la Société s’est entretenue avec des organismes de crédit à l’exportation (« OCE »), des gouvernements, des investisseurs stratégiques et des clients potentiels pour mettre en place une structure de capital robuste ayant recours à des emprunts internationaux, à du financement public et à des capitaux propres. NMG a reçu des déclarations d’intérêt officielles représentant jusqu’à près de 70 % du financement estimé pour un projet intégré, sous réserve des conditions normales de financement de projet. L’approche de financement de NMG vise à réduire davantage les risques associés à son développement en contractant des emprunts à moyen terme assortis d’une prise de participation stratégique.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, explique : « Les fermes déclarations d’intérêt reçues jusqu’à présent dans le cadre de nos efforts de financement illustrent l’attractivité technique, commerciale et durable de NMG, du minerai aux matériaux de batteries. À l’heure où l’Occident s’empresse de mettre la main sur les minéraux, les matériaux avancés et la capacité de fabrication nécessaires pour participer à l’économie mondiale des énergies propres, l’équipe de NMG a fait des progrès considérables dans l’avancement de son modèle pleinement intégré grâce à ses écotechnologies exclusives, à sa production de la phase 1, à l’ingénierie de sa phase 2 et à son engagement actif avec le marché. La structure proposée de notre financement et la participation de certains des plus grands prêteurs internationaux positionneraient stratégiquement la Société pour la suite des choses. »

Facilité de créance de premier rang

Pendant que l’équipe technique et les ingénieurs-conseils de NMG finalisent la sélection des équipements clés et des fournisseurs de services pour la phase 2, les discussions avec les OCE ont considérablement avancé et ont soulevé un grand intérêt chez certains d’entre eux. La Société a reçu des déclarations d’intérêt indicatives concernant une facilité de créance de premier rang par l’intermédiaire d’Euler Hermes Aktiengesellschaft (« EH »), l’organisme de crédit à l’exportation de l’Allemagne, et d’Exportation et développement Canada (« EDC »), l’organisme de crédit à l’exportation du Canada.

Le financement de projet à moyen terme proposé devrait permettre de réduire considérablement le coût du capital par rapport aux structures de financement traditionnelles. Comme les OCE et les marchés de capitaux appuient de plus en plus l’investissement d’impact, le financement refléterait également les importantes retombées environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») de NMG pour les principales parties prenantes, dont la communauté locale, et contribuerait à la tendance mondiale vers les énergies propres pour atteindre le « zéro émission ». Les faibles taux d’intérêt et les modalités de remboursement sur une plus longue période qui sont associés au financement des OCE minimisent les risques financiers propres à ce niveau de financement.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, commente : « J’ai confiance que la nature compétitive et intégrée de nos projets, combinée à notre approche de première classe envers les normes ESG, positionnera avantageusement NMG vis-à-vis des prêteurs et des clients internationaux. Les gouvernements, les institutions et les investisseurs cherchent à soutenir les initiatives de décarbonisation, aussi notre proposition de valeur offre-t-elle une exposition exceptionnelle aux matériaux de batterie tout en favorisant une empreinte carboneutre, le développement local de chaînes de valeur essentielles et l’approvisionnement responsable. »

Les déclarations d’intérêt indiquent un financement pouvant atteindre près de 70 % du financement total requis, pour inclure à la fois une composante importée et les coûts locaux associés à l’installation du contenu importé et à une composante locale supplémentaire. EH a fourni une déclaration d’intérêt ferme conforme à l’Arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »). Elle a également établi des exigences minimales de contenu allemand, et elle accueille favorablement la participation d’EDC pour faciliter le développement du projet afin de soutenir l'augmentation des exportations hors du Canada dans le cadre de son mandat « capacité d'exportation ». EDC pourrait accorder des prêts directs en dollars canadiens ou en dollars américains, dont les modalités devront être convenues. EDC devrait participer avec EH en vertu d’un protocole d’accord.

Les déclarations d’intérêt donnent une idée de l’attractivité du projet et couvrent, en principe, le niveau de soutien financier, la flexibilité et les conditions souhaitées. Les déclarations d’intérêt sont des engagements non contraignants qui sont habituellement soumis à une série de modalités de financement de projet types et à une diligence raisonnable satisfaisante.

Pour faire avancer la structuration de cette facilité, NMG a nommé Société Générale comme seul arrangeur chef de file. La nomination de Société Générale suit le lancement d’un syndicat soumissionnaire sur le marché bancaire par le conseiller de NMG, GKB Ventures Ltd (appuyé par SD Capital Advisory Limited), ainsi qu’un examen approfondi et un processus de sélection rigoureux. Société Générale, groupe international et chef de file des services financiers, possède de très solides connaissances sur les métaux et l’exploitation minière ainsi que sur la chaîne de valeur des batteries. Le magazine International Financing Review l’a nommée banque de l’année 2021 en matière de développement durable pour avoir aidé à lutter contre le réchauffement climatique au moyen d’un leadership financier et d’une action climatique hors pair.

Les prochaines étapes des efforts de financement de la Société comprendront, entre autres, la mise en place de processus de diligence raisonnable, la finalisation de l’étude de faisabilité définitive, l’obtention d’une approbation de crédit officielle et la communication de son étude de faisabilité conforme au Règlement national 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (« Norme canadienne 43-101 ») aux prêteurs. Prévue d’ici quelques semaines, l’étude reflétera le modèle d’affaires intégré de NMG pour l’usine de matériaux de batterie de Bécancour et la mine Matawinie de la phase 2 dans une structure économique unifiée.

Le soutien des OCE que la Société tente d’obtenir constitue un vote de confiance exceptionnel envers le développement responsable, carboneutre et durable de ce qui devrait devenir la plus grande exploitation de graphite naturel entièrement intégrée en Amérique du Nord.

Engagement commercial

Parallèlement à ses efforts de financement, NMG poursuit ses discussions commerciales avec des fabricants de batteries de premier ordre grâce à la production de ses installations de la phase 1, qui permettent la qualification technique des produits ainsi que la confirmation des spécifications et des normes de qualité. La Société cherche à signer une entente « offtake » avec un client clé qui pourrait être associé à une participation à titre d’investisseur stratégique majeur dans la structure de financement. Cet accord pourrait s’avérer bénéfique pour la progression des efforts de financement en vue de la prochaine étape.

Riche d’une expertise-conseil mondiale dans les secteurs des batteries et de la transition énergétique, Société Générale aidera également NMG à titre conseillère stratégique dans ses négociations avec un potentiel client « offtake » et investisseur en capitaux propres. Tout au long du processus de négociation, Société Générale sera appelée à fournir une opinion d’évaluation, une assistance dans la formulation d’un résultat optimal respectant les conditions de l’entente « offtake », une évaluation des capitaux propres et de l’échéancier d’emprunt pour le financement de projet, ainsi qu’un soutien à la structuration et à la finalisation des modalités de placement en titres de capitaux propres.

Leviers gouvernementaux

D’après les discussions qui ont eu lieu jusqu’à présent, NMG prévoit pouvoir compter sur un véritable soutien de la part des gouvernements sous forme de prêts, de capitaux propres et/ou de subventions. En effet, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada mettent en œuvre des mesures généreuses pour développer une industrie locale des batteries et de l’électricité reposant sur une abondance de minéraux stratégiques, une expertise minière, une capacité de fabrication avancée et les normes ESG les plus élevées. Le gouvernement américain a également positionné sa capacité à financer les entreprises du secteur des minéraux critiques en invoquant le titre III de la Defense Production Act pour les matériaux essentiels utilisés dans les batteries de grande capacité.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

