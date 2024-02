Lancement d’un programme de formation en procédés industriels des technologies vertes en partenariat avec les acteurs scolaires et industriels de la région pour assurer une main-d’œuvre qualifiée et locale Rencontre avec plus de 300 entreprises de la région au cours des derniers mois pour identifier les capacités locales et planifier la stratégie d’approvisionnement Avancement de la pré-construction, des demandes de permis et de l’ingénierie en préparation pour la décision d’investissement définitive, soutenu par les ententes « offtake » et d’investissement avec GM et Panasonic Implantation de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2 de NMG au cœur du parc industriel de Bécancour où la construction des usines de GM-Posco, Ford et Nemaska Lithium est déjà entamée

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) redouble d’efforts sur le terrain dans la région de Bécancour, au Québec, afin de renforcer les assisses pour l’implantation de son usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2. Anticipant ses besoins en main-d’œuvre qualifiée, en entrepreneurs pour la construction de même qu’en fournisseurs de produits et services, NMG s’implique dans des initiatives régionales structurantes pour la formation et l’approvisionnement. La Société poursuit en parallèle ses travaux d’ingénierie, d’autorisations et de préparation à la construction en prévision de la décision d’investissement définitive (« DID »). Ces activités s’appuient sur les ententes d’approvisionnement « offtake » et les investissements stratégiques conclus avec Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752) et General Motors Holdings LLC, filiale en propriété exclusive de General Motors Co. (collectivement, « GM ») (NYSE : GM).

Arne H Frandsen, président du Conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Au-delà des infrastructures industrielles et des synergies émanant de la filière batterie, la région de Bécancour est riche en talents, en dévouement et en savoir-faire. Alors que notre usine de phase 1 opère rondement, notre plan d’exécution de la phase 2 se précise avec l’engagement de nos clients d’ancrage et investisseurs Panasonic et GM. C’est le moment idéal pour assembler les ingrédients-clés pour un lancement réussi de nos opérations commerciales : des employé.es qualifié.es et des partenaires d’affaires performants ! »

Formation de la main-d’œuvre locale

En collaborant étroitement avec les acteurs scolaires et industriels de la région, NMG soutient l’implantation d'un programme innovant de formation sur mesure en vue de qualifier la main-d’œuvre locale pour des emplois liés aux technologies vertes, un élément essentiel tant au développement de NMG qu’à la mise en place rapide d'un pôle régional de la filière batteries. Ainsi, une première cohorte du programme d’attestation d’études collégiales (« AEC ») en procédés industriels des technologies vertes a débuté à la fin janvier au Cégep de Trois-Rivières. Le programme rémunéré en alternance travail-études s’étale sur 15 mois et offre une occasion aux élèves de mettre en pratique leurs apprentissages en usine, de s’acclimater au travail en milieu industriel et de tisser des liens auprès de leurs futur.es collègues. NMG parraine cinq élèves dans cette première cohorte qui travailleront à ses usines de la phase 1 pendant la durée de leur formation en vue d’un emploi permanent à la graduation.

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, a commenté : « Cette formation offerte par le Cégep de Trois-Rivières répondra certainement aux besoins des entreprises. La Mauricie et le Centre-du-Québec seront des acteurs-clés de la transition énergétique avec la filière batterie et cette annonce nous permet d’investir dans des emplois d’avenir dès aujourd’hui. »

La mutualisation de services de formation reprend la formule développée par NMG à Saint-Michel-des-Saints avec les acteurs de cette région pour l’implantation d’un programme d’études professionnelles (« DEP ») en opération d’équipement de production. Implanté depuis 2021, ce DEP appuie les efforts de formation et de recrutement de NMG en soutien aux opérations de la phase 1 à la mine Matawinie. Une neuvième cohorte est présentement en préparation, une démonstration de son succès historique et de son impact.

Maillage avec les entrepreneurs et fournisseurs de la région

NMG profite du large rayonnement de l’implantation de la filière batterie dans le parc industriel de Bécancour pour se positionner auprès du milieu d’affaires en amont de la DID. La région du Centre-du-Québec et de la Mauricie compte un important bassin d’entrepreneurs spécialisés en construction et en services industriels, de même qu’une variété de fournisseurs de produits et services divers.

Dans la suite des activités réalisées en 2023 pour tisser des relations avec le milieu d’affaires régional, NMG a pris part le 30 janvier au Rendez-vous économique organisé par la Ville de Bécancour et Investissement Québec afin de soutenir le maillage avec les entrepreneur.es et fournisseurs de la région. Les représentants de NMG ont pu présenter le projet d’usine de matériaux de batterie de Bécancour de la phase 2 ainsi que les exigences ESG et le processus d’approvisionnement qui s’y rattachent. Au total, NMG a rencontré plus de 300 entreprises au cours des derniers mois afin de promouvoir les occasions d’affaire et cibler les capacités régionales.

Les travaux dans le parc industriel de Bécancour sont déjà bien entamés pour les usines de GM-Posco, Nemaska Lithium et Ford. La construction prévue de l’usine de matériaux de batterie de Bécancour de NMG devrait s’insérer dans la continuité de la mobilisation actuelle, permettant d’étaler la séquence des travaux par spécialité à travers les chantiers pour réduire la pression sur les corps de métiers, alléger la logistique de gestion de la construction et maximiser les synergies entre les grands projets.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a déclaré : « Notre plan d’exécution de la phase 2 priorise le développement responsable de nos installations commerciales, en partenariat avec le milieu. Tant la main-d’œuvre que les entrepreneurs et fournisseurs ont répondu présents en grand nombre à notre invitation à prendre part à notre projet structurant pour la région de Bécancour et l’économie du Québec. Au plaisir de travailler ensemble ! »

En parallèle des activités terrain pour faire progresser la formation et la stratégie d’approvisionnement, l’équipe de projet de NMG travaille étroitement à avancer l’ingénierie, la pré-construction ainsi que les demandes de permis en préparation pour la DID. L’usine de matériaux de batterie de Bécancour devrait fournir au marché nord-américain quelque 43 000 tonnes par année de matériel d’anode actif. Le site de 200 000 m² de NMG, situé au cœur de la « filière des batteries » du Québec, tire avantage de solides infrastructures industrielles, d’un accès à une hydroélectricité propre et abordable, d’un approvisionnement direct en produits chimiques nécessaires ainsi que d’une base logistique multimodale.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

