NMG publie son rapport ESG 2021 et son avis de convocation de son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG », « Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) présente aux actionnaires et aux parties prenantes son rapport ESG 2021 qui documente son impact, sa contribution et son approche managériale par rapport aux principaux sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») en amont de son assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires.

Consultez le rapport ESG 2021 de NMG au https://nmg.com/wp-content/uploads/2022/05/NMG-Rapport-ESG-2021.pdf

Soucieuse de contribuer à un avenir plus propre, NMG cherche continuellement à rehausser l'ADN environnemental et éthique de ses procédés, produits et pratiques. La Société a renforcé ses pratiques et sa communication en matière de développement durable à la suite de la rétroaction positive reçue par Moody's ESG Solutions plus tôt cette année.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a commenté : « Dans un contexte de perturbations et de défis mondiaux majeurs, nous avons fait des progrès considérables en 2021 vers notre vision de favoriser la transition vers un avenir vert grâce à des solutions durables à zéro carbone. Nous nous efforçons de favoriser l'émergence d'un nouveau secteur des matériaux avancés alimenté par des énergies propres, développé en partenariat avec les communautés et visant la circularité. »

À l'issue de son évaluation approfondie, Moody's a attribué à NMG la note de durabilité A2 (Robuste), soit la deuxième note la plus élevée de son échelle de cotation. Dans son avis, Moody's a souligné l'intégration des facteurs ESG dans la stratégie, les opérations et la gestion des risques de la Société, une demande croissante des investisseurs, des gestionnaires d'actifs, des régulateurs de valeurs mobilières et de la société civile. Il convient de noter que le taux de divulgation ESG de NMG est supérieur de près de 20 % à la moyenne de son secteur, ce qui démontre une identification adéquate des enjeux matériels et une prise en compte de la transparence.

En complément à sa philosophie inébranlable « zéro danger », NMG a avancé son Plan d'action pour le développement durable 2021-2023, a publié son Plan d'action climatique 2022-2030 qui cartographie sa transition de la neutralité carbone à Net Zero et a renforcé ses politiques, structures et programmes pour aligner la Société sur les meilleures pratiques ESG de sa catégorie. Via son rapport ESG 2021, NMG a également fixé des cibles pour améliorer sa prise en charge et sa gestion des enjeux matériels tels que la diversité et l'inclusion, la gestion de l'environnement, le partenariat autochtone, la biodiversité et la responsabilité envers sa chaîne d'approvisionnement.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « En vue de la prochaine phase de notre développement, nous avons fixé des cibles pour améliorer continuellement notre performance et notre leadership. Des jalons d’importance nous attendent avec la mise en service prochaine de notre unité d’enrobage de la phase 1, complétant notre ligne de production intégrée de matériel d'anode de 2 000 tpa et la publication de notre étude de faisabilité actualisée pour nos opérations de la phase 2 de transformation du minerai au matériaux de batterie. Je suis confiant dans l'équipe que nous avons réunie pour mener cette prochaine phase de notre croissance, avec un accent sans compromis sur la sécurité, la discipline et l'efficacité pour répondre à la demande du marché pour des matériaux de batterie extraits de manière responsable, transformés de manière écologique et entièrement traçables. »

La divulgation de NMG s’aligne avec les objectifs de développement durable (« SDG ») des Nations Unies, la Global Reporting Initiative (« GRI »), les normes SASB pour le secteur des métaux et des mines et le Pacte mondial des Nations Unies. La Société prend acte des recommandations du groupe de travail sur les informations financières liées au climat (« TCFD ») et a l'intention de mettre progressivement en œuvre ce cadre dans ses rapports, ainsi que la norme sectorielle de la GRI pour le secteur minier, qui sera publiée prochainement, et l'initiative Vers le développement minier durable de l'Association minière du Canada. NMG suit également les travaux de l'International Sustainability Standards Board, des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities Exchange Commission sur les prochaines exigences de divulgation liées au climat.

Assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires

NMG tiendra son assemblée générale annuelle et spéciale des actionnaires le jeudi 16 juin 2022 à 11 h (HNE) par le biais d'une webdiffusion en direct au https://web.lumiagm.com/447507053. Les actionnaires peuvent également assister à la séance en personne au 600, chemin Forex, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0 ; une confirmation de présence est requise à info@nmg.com.

Les points à l'ordre du jour comprennent (a) la présentation des états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 et le rapport de l'auditeur indépendant sur ceux-ci ; (b) l'élection des administrateurs nommés dans la circulaire d'information de la direction ; (c) la nomination de l'auditeur externe ; et (d) la ratification du plan d'options d’achat d’actions de la Société.

L'assemblée sera complétée par une présentation corporative par le président et chef de la direction, Eric Desaulniers, qui fera le point sur les principaux projets de la Société, son engagement commercial et son plan de croissance.

Les actionnaires ayant le droit de voter à l'assemblée seront ceux qui sont actionnaires à la fermeture des bureaux à la date d'enregistrement, soit le 2 mai 2022. Des copies électroniques de l'avis de convocation, de la circulaire d'information de la direction, du formulaire de procuration, du formulaire d'instructions de vote et des états financiers sont disponibles sur le profil SEDAR et EDGAR de la Société, sur le site Web de NMG et sur www.meetingdocuments.com/TSXT/NOU. Les rapports financiers, le rapport annuel 2021 et le rapport ESG 2021 de la Société sont également disponibles en ligne via SEDAR et EDGAR pour en faciliter la consultation.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

