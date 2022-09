NMG renforce son équipe de direction avec l'ajout d'une expertise en construction minière, juridique et relations avec les populations autochtones alors que la Société se prépare à sa prochaine phase de croissance

+ Anoop Singh, P.Eng., rejoindra NMG en tant que vice-président, projets miniers, apportant des compétences éprouvées dans la gestion et la construction de projets d'installations minières

+ Josée Gagnon, LL.B, MBA, occupera la fonction de vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire générale, en apportant ses conseils sur des questions commerciales et juridiques en matière de développement d'entreprise, de transactions commerciales et de mise en œuvre de projets

+ Kelly LeBlanc est nommée au nouveau poste de responsable des relations avec les populations autochtones, en s'appuyant sur sa compréhension des questions environnementales et sociales des Premières nations, et sur sa capacité à développer des relations pertinentes basées sur le respect et la durabilité

Nouveau Monde Graphite Inc. ("NMG" ou la "Société") (NYSE: NMG, TSXV: NOU) renforce ses capacités de leadership, de portée et d'exécution avec la nomination, au sein de son équipe de direction, d'Anoop Singh, P.Eng., au poste de vice-président, projets miniers; de Josée Gagnon, LL.B, MBA, au poste de vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire générale; et de Kelly LeBlanc au poste de responsable des relations avec les populations autochtones. Ces nominations sont réalisées alors que NMG se prépare à la transition vers ses opérations commerciales intégrées de Phase 2, et que les équipes internes et les consultants clés organisent les ressources et l'expertise en vue de la prochaine phase de développement de la Société.

Eric Desaulniers, fondateur, président, et chef de la direction de NMG, se félicite de ces nominations: "C'est avec plaisir que j'accueille Anoop, Josée et Kelly au sein de l'équipe Nouveau Monde; je suis ravi de voir des dirigeants aussi talentueux se rallier derrière notre ambition de promouvoir la transition vers un avenir vert. Je suis convaincu qu'ils renforceront notre approche de la gestion, diversifieront nos perspectives, consoliderons notre expertise collective, et contribueront à guider le développement de NMG en tant que leader nord-américain du graphite naturel pour les marchés des batteries et des VE. Bienvenue!"

Anoop Singh

Prenant ses fonctions le 3 octobre 2022, Anoop Singh est un ingénieur civil (Université McGill) avec près de 20 ans d'expérience dans les opérations minières et de génie civil lourd.

M. Singh occupera le poste de vice-président, projets miniers. Il supervisera les activités de gestion des projets, d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction de NMG à la mine Matawinie, ainsi que le développement potentiel de la propriété de graphite Lac Guéret dans le cadre du plan de croissance de Phase 3 de la Société. Il apporte des compétences éprouvées en gestion et construction de projets d'installations minières, qui seront mises à profit dans la division Opérations de la Société, en étroite collaboration avec les équipes responsables de l'environnement, la santé et la sécurité, l'approvisionnement et l'ingénierie.

Avant d'intégrer NMG, M. Singh était vice-président, développement stratégique et évaluations chez Bird Construction (anciennement H.J. O’Connell), où il a géré de multiples comptes miniers pour des clients comme ArcelorMittal, Rio Tinto, Cliffs, Vale, et Agnico Eagle. Depuis l'exécution de projets de 100 millions de dollars en partenariat avec des populations autochtones, jusqu'à la gestion de l'approvisionnement et des risques de projets complexes, M. Singh a acquis un solide savoir-faire dans le cadre de contrats hautement techniques et aux délais serrés dans le secteur minier. Son portefeuille de projets comprend la construction d'une nouvelle mine, la réactivation de mines fermées, des opérations à ciel ouvert, la construction d'installations de gestion des résidus, et d'autres activités de construction et de soutien pour plusieurs sociétés minières.

Josée Gagnon

Josée Gagnon rejoindra la Société le 11 octobre 2022. Avocate (Barreau du Québec, Barreau de Californie, Université de Montréal) et diplômée d'un MBA (HEC), la dirigeante travaille depuis 25 ans au côté d'organisations privées et publiques dans les domaines du droit commercial, transactionnel et de la gestion des risques.

Mme Gagnon prendre les rênes des affaires juridiques de NMG au poste de vice-présidente, affaires juridiques et secrétaire générale. Elle s'appuiera sur son expérience du conseil en questions commerciales et juridiques dans le développement d'entreprise, les transactions commerciales, et la mise en œuvre de projets afin de soutenir les opérations actuelles, le développement planifié et l'expansion potentielle de la Société.

Mme Gagnon a précédemment occupé le poste de vice-présidente et de directrice juridique de Just For Laughs, où elle a fourni ses conseils sur les activités commerciales et a soutenu les activités de gouvernance. Elle a également travaillé chez Colabor Group, WSP Canada, EXP Services et Infrastructure Québec, où elle a acquis des compétences appliquées dans les négociations contractuelles, la conformité, les acquisitions, et la gestion des équipes dans le cadre de projets complexes et d'initiatives d'entreprise. Elle a contribué à la mise en œuvre des premiers partenariats public-privé au Québec et de projets d'infrastructure majeurs, en plus de plusieurs fusions et acquisitions, aussi bien dans des pratiques privées que dans des entreprises.

Kelly LeBlanc

À compter du 24 octobre 2022, Kelly LeBlanc apportera à la Société 15 années d'expérience dans l'évaluation environnementale et sociale, les droits et intérêts des Premières nations, et la représentation et coordination des parties prenantes. Elle est diplômée d'un Masters en géographie et d'un Bachelor en études internationales (Université de Montréal).

À son poste de responsable des relations avec les populations autochtones, Mme LeBlanc assurera la liaison avec les communautés, leaders et organisations indigènes. Elle élaborera des stratégies d'engagement pour faciliter la participation de la main-d'œuvre, des entreprises et des communautés indigènes dans les activités de NMG, coordonnera des partenariats phares promouvant les priorités des communautés autochtones, et contribuera aux efforts de diversité, d'équité et d'inclusion au sein de la Société.

Mme LeBlanc intègre NMG après avoir passé plus de dix ans au sein du gouvernement de la Nation crie, où elle a acquis une compréhension approfondie des questions environnementales et sociales des Premières nations. Elle a travaillé à la conciliation des intérêts entre conservation de la nature et développement territorial par l'entremise d'activités industrielles, tout en promouvant le respect des droits des autochtones et d'un dialogue actif entre les cultures et la connaissance.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

