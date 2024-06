Pour avoir droit de vote à l'Assemblée, les actionnaires devront être titulaires d'actions à la fermeture des bureaux à la date de référence, soit le 17 mai 2024. Des copies électroniques de l'avis de convocation, de la circulaire de sollicitation de la direction, du formulaire de procuration, du formulaire d'instructions de vote et des états financiers se trouvent ou se trouveront, le cas échéant, sur les profils SEDAR+ et EDGAR de la Société, sur le site Web de NMG et au www.meetingdocuments.com/TSXT/NOU. Les rapports financiers de la Société, son Rapport annuel 2023 et son Rapport ESG 2023 seront également publiés sur le site Web de NMG pour consultation.

NMG tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») le jeudi 27 juin 2024 à 10 h (heure de l'Est) par webdiffusion au https://virtual-meetings.tsxtrust.com/en/1686. Celle-ci aura lieu entièrement en ligne afin d'offrir à l'ensemble des actionnaires la chance de participer, quel que soit leur emplacement. Parmi les points à l'ordre du jour figurent (a) la présentation des états financiers vérifiés consolidés de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 2023 et 2022, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant ; (b) l'élection des membres du conseil d'administration dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de la direction ; (c) la nomination de l'auditeur externe, et (d) la ratification du régime d'options d'achat d'actions de la Société. NMG invite les actionnaires inscrit·es et les mandataires dûment désigné·es à exercer leur droit de vote avant l'assemblée.

