Nouveau Monde Graphite Inc. est une société canadienne spécialisée dans l'exploration, l'évaluation et le développement de propriétés minières situées au Québec. Elle se concentre sur le développement d'une source entièrement intégrée de matériaux d'anodes de batteries neutres en carbone au Québec, Canada. Les projets de la société comprennent la phase 2 de la mine Matawinie, les projets de l'usine de matériaux de batteries Bécancour et la propriété du Lac Guéret. La Société détient une participation de 100 % dans la propriété de graphite Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 kilomètres (km) au nord de Montréal, au Québec. Le projet produit environ 103 328 tonnes par an (tpa) de concentré de graphite lamellaire de haute pureté. Son projet d'usine de matériaux pour batteries est situé dans un parc industriel et près d'un port d'embarquement à Bécancour, au Québec, à environ 150 km au nord-est de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent. La Société détient 100 % des droits sur la propriété du Lac Guéret, qui consiste en 74 claims désignés sur carte totalisant 3 999,52 hectares.

Secteur Exploitations minières et métallurgie