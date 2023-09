Depuis 2021, NMG et Caterpillar, l'un des plus grands fabricants d'équipements de construction et d'exploitation minière au monde, collaborent pour développer, tester et fournir une flotte entièrement électrique pour la mine Matawinie de la phase 2.

Depuis, les équipes techniques de NMG et de Caterpillar travaillent activement à l'évaluation technologique, la planification de la conception et la mise à l'essai de cette flotte 100 % électrique. L'objectif : déployer une solution zéro gaz d'échappement complète et intégrée comprenant la flotte, les infra structures et les services d'entretien d'ici la cinquième année d'exploitation commerciale à Matawinie.

Caterpillar s'apprête à devenir le fournisseur d'équipement d'extraction lourd exclusif de NMG, assurant la transition progressive des modèles traditionnels vers les équipements CatMD 100 % électriques à mesure que ceux-ci seront disponibles. L'entente comprend l'accès à des équipements telles que des pelles hydrauliques, des camions hors-route, des chargeuses, des tracteurs et des niveleuses, de même que des infrastructures de chargement et de stockage de l'énergie et des services d'entretien de l'équipement.

Par ailleurs, NMG et Caterpillar poursuivent leurs discussions commerciales autour du matériel d'anode actif de NMG. Une chaîne de valeur entièrement circulaire pourrait être établie, où NMG fournirait des matériaux de graphite carboneutres à Caterpillar pour le développement d'une chaîne d'approvisionnement des batteries stable, résiliente et durable qui permettrait ensuite l'électrification de ses véhicules lourds, dont la flotte Matawinie de NMG.

« Non seulement bénéficierons-nous de l'expertise exceptionnelle de Caterpillar, de ses produits renommés et de ses dernières avancées technologiques, mais notre équipe sera elle aussi à l'avant-plan de la révolution électrique dans le secteur, présentant son point de vue, testant l'équipement en vue de son optimisation et offrant des matériaux pour batteries qui soutiendront l'électrification en dehors de notre mine. Cette collaboration reflète vraiment notre vision du leadership et de la coordination des efforts en vue de faire avancer les pratiques minières responsables et la décarbonisation mondiale. Je salue l'engagement de Denise Johnson, présidente du groupe Industrie des ressources, et de l'équipe de Caterpillar, sans qui nous n'aurions pas eu les moyens de nos ambitions. » - Eric Desaulniers, président et chef de la direction

Cette collaboration est un exemple concret de l'engagement de NMG envers l'excellence environnementale.

Des dirigeants de NMG ont assisté à l'événement de démonstration sur la durabilité de Caterpillar, où de nouveaux véhicules et technologies, tels que le grand chargeur 793 CatMD électrique à batterie, ont été présentés. Grâce à cette collaboration de premier plan, NMG contribue directement à l'avancement technologique de véhicules lourds sans émissions.