Nouveau Monde Graphite : met en service un laboratoire ultramoderne pour faire progresser sa R&D exclusive sur les technologies de batterie et embauche de nouveaux scientifiques de haut niveau

» Nouveau Monde met en service ses installations de R&D avancé dans ses locaux de Saint-Michel-des-Saints.

» Le nouveau laboratoire permettra à Nouveau Monde de tester du matériel avancé d’anode et de fournir des spécifications personnalisées aux fabricants de batteries et de VÉ.

» Nouveau Monde a recruté deux nouveaux scientifiques de premier plan, portant ainsi son équipe technique et de R&D à 25 professionnels, dont six docteurs et 18 ingénieurs.

» Nouveau Monde a formé un comité consultatif scientifique pour faire progresser et élargir son portefeuille et ses capacités de recherche.

» Les technologies exclusives et le programme de R&D de Nouveau Monde constituent un avantage concurrentiel essentiel, car ils permettent de faire progresser le processus de qualification de son matériel d’anode auprès des principaux utilisateurs finaux pour les batteries lithium-ion.

Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSXV : NOU) finalise la mise en service de son laboratoire de pointe à son usine de démonstration, un ajout aux installations de contrôle qualité existantes de la Société. Cette expansion est motivée par l'engagement de Nouveau Monde à répondre aux besoins du marché en matière de matériaux de batteries performants et respectueux de l'environnement qui peuvent être adaptés à une variété de spécifications pour les véhicules électriques (« VÉ ») et le stockage d'énergie.

M.V. Reddy, PhD, chercheur professionnel principal, Martin Brassard, PhD, directeur de la R&D, et Neel Rahem, directeur de laboratoire, travaillent dans le nouveau laboratoire de Nouveau Monde. (Photo: Business Wire)

À mesure que les applications se diversifient, la technologie est un facteur déterminant dans l'ingénierie et la fabrication des matériaux de batterie. Les nouveaux laboratoires dédiés de Nouveau Monde offrent la capacité, une flexibilité et une rapidité d'exécution interne pour tester les matériaux avancés et les spécifications pour les clients potentiels. Les nouvelles installations de laboratoire comprennent des équipements ultramodernes couvrant une gamme de mesures techniques, à savoir la taille des particules, la densité tapée, le cyclage des piles boutons avec un équipement complet de préparation des cellules de boutons, l'analyse des éléments traces ICP, la surface spécifique BET ainsi que la morphologie des particules, la qualité de l’enrobage et l'analyse des impuretés par SEM-EDX, en soutien à la phase 1 de la production de matériel d'anode de la Société.

La Société a également recruté deux talents de haut niveau, M. Mogalahalli V. Venkatashamy Reddy, PhD (Dr M.V. Reddy) et M. Neel Rahem, pour compléter sa solide équipe technique interne composée de six titulaires d'un doctorat (« PhD »), de trois titulaires d'une maîtrise en science (« MSc ») et de 18 ingénieurs ayant une expérience antérieure auprès d'opérateurs de graphite de premier plan, notamment Imerys, SGL Group et BTR New Material, et de spécialistes dans les domaines des batteries lithium-ion (« LiB »), des matériaux en carbone, des plaques bipolaires, de l'électrochimie et des matériaux avancés.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de Nouveau Monde, a commenté : « L'investissement aujourd'hui dans la R&D constitue l'avantage concurrentiel de demain dans le marché. Nous poursuivons nos efforts de développement confidentiels et exclusifs en vue de soutenir les principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et nous avons l'intention de continuer à investir dans des technologies de pointe avec le soutien des meilleurs scientifiques et ingénieurs. La mission de Nouveau Monde est de concevoir des solutions avancées à base de graphite pour propulser un avenir décarbonisé. »

Nouveau Monde développe activement des matériaux avancés afin de demeurer à l'avant-garde des tendances de l'industrie et d'offrir un portefeuille de matériel d'anode pour batteries lithium-ion parmi les plus performants et les plus écologiques du marché. Au nombre des percées technologiques réalisées à ce jour, l'équipe R&D de la Société a conçu des solutions avancées à base de graphite où l'interaction entre le graphite et le silicium est optimisée et a déposé une demande de brevet pour son écotechnologie exclusive de purification thermochimique.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a ajouté : « Les fabricants de VÉ et de batteries cherchent des solutions avancées qui offrent la combinaison idéale de qualité, de performance, de coût, de poids, d'empreinte carbone, d'interaction des matériaux et d'innombrables autres facteurs. Nos capacités en R&D représentent un avantage pour répondre aux exigences de nos clients potentiels tout en continuant à faire évoluer notre portefeuille de produits pour l'industrie croissante de la chaîne d'approvisionnement des batteries. À l'avant-garde des avancées technologiques, Nouveau Monde se positionne comme étant plus qu'un producteur de graphite ; nous sommes l'un des principaux développeurs de matériaux avancés pour batteries du monde occidental qui s'efforce de fournir les solutions les plus écologiques à base de graphite. »

Amélioration de l'expertise interne en matière de R&D

Comptant plus de 20 ans d'expérience dans la technologie des batteries et ayant contribué à plus de 220 articles scientifiques sur les matériaux d'électrodes et d'électrolytes pour les batteries lithium-ion cités à de nombreuses reprises dans d'autres publications, M. M.V. Reddy, PhD, rejoint la Société en tant que chercheur professionnel principal pour faire progresser le portefeuille de produits de Nouveau Monde.

M. Reddy a obtenu son doctorat en science des matériaux avec les plus hautes distinctions de l'Université de Bordeaux en France (2003) et un MSc en chimie (électrochimie) de l'Université de Bangalore en Inde (1995). Au cours des deux dernières décennies, M. Reddy a étudié les matériaux LiB (anodes, cathodes, supercondensateurs et électrolytes solides), les piles à combustible, la nanotechnologie, le recyclage et la récupération des matériaux de batterie, la métallurgie des poudres et les matériaux pour la séquestration du CO 2 , ainsi que diverses techniques de caractérisation des matériaux, la spectroscopie et les techniques électroanalytiques, sans oublier d'autres activités de recherche. Il a travaillé comme chercheur principal à l'institut de recherche d'Hydro-Québec, le Centre d'excellence en électrification des transports et en stockage de l'énergie (« CEETSE »), et au département de science et de génie des matériaux, au laboratoire des batteries avancées et au département de physique de la National University of Singapore.

M. Reddy est l'auteur d'un article de référence sur les matériaux d'électrode pour les batteries lithium-ion et leurs mécanismes de réaction. Il a reçu des distinctions internationales, a été membre du comité consultatif de rédaction de publications scientifiques, a donné des conférences lors de nombreux ateliers et colloques internationaux, a agi en tant qu'arbitre expert pour diverses propositions universitaires internationales sur les batteries et a collaboré avec l'industrie du stockage de l'énergie.

Pour compléter l'équipe de R&D de Nouveau Monde, M. Neel Rahem se joint également à la Société en tant que directeur de laboratoire. Chimiste spécialisé en métallurgie, chimie des procédés et programmes de qualité, M. Rahem est titulaire d'une maîtrise en chimie de l'UQAM (2010) et d'une maîtrise M1 en chimie-physique de l'Université de Haute-Alsace (2007). Avant de travailler chez Nouveau Monde, Rahem était en charge des activités de laboratoire pour Canadian Royalties, Minerai de Fer Québec et Glencore.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Rahem opérationnalisera le nouveau laboratoire de la Société et supervisera l'équipe existante de techniciens en minéralogie et en chimie analytique.

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a conclu : « Nous sommes ravis d'accueillir M. V. Reddy et Neel dans l'équipe alors que nous faisons progresser nos opérations de valorisation. Leur expertise contribuera à améliorer encore davantage nos processus et nos spécifications de produits. »

Nouveau Monde a intégré l'innovation dans son approche commerciale par le biais d'investissements en capital humain, d'infrastructures et de collaborations avec des instituts de recherche et des universités de classe mondiale pour affiner la production de matériel d'anode et développer de nouvelles applications. Ses partenaires de recherche comprennent le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales, le CETEES, le Centre technologique des résidus industriels, le Conseil national de recherches du Canada, l'INRS-Énergie, Matériaux et Télécommunications, l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, l'Institut de recherche sur l'hydrogène, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et Innofibre.

A propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, Canada pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

