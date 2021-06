Nouveau Monde Graphite : annonce la fixation du prix d'un placement public d'actions ordinaires de 52 500 000 $ US aux États-Unis et au Canada

MONTRÉAL, CANADA, 17 juin 2021 - Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (NYSE : NMG; TSXV : NOU) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son placement public par voie de prise ferme précédemment annoncé (le « Placement ») de 7 000 000 de ses actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») à un prix par Action ordinaire de 7,50 $ US (le « Prix d'émission ») pour un produit brut total de 52 500 000 $ US. Nouveau Monde a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acheter jusqu'à 1 050 000 Actions ordinaires additionnelles au Prix d'émission. La clôture du Placement devrait avoir lieu le mercredi 23 juin 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Evercore ISI et BMO Marchés des capitaux agissent à titre de co-chefs de file dans le cadre du Placement. B. Riley Securities et Stifel GMP agissent également à titre de co-chefs de file. Roth Capital Partners agit en tant que co-gestionnaire dans le cadre du Placement.

Un des actionnaires actuels de la Société, Pallinghurst Graphite International Limited, a indiqué qu'elle et l'un de ses investisseurs ont collectivement l'intention d'acheter 706 666 Actions ordinaires dans le cadre du Placement pour un produit brut total à la Société d'environ 5 300 000 $ US. De plus, peu de temps après la clôture du Placement, et après discussions préliminaires avec l'un de ses autres actionnaires actuels, la Société prévoit réaliser un placement privé sans courtier d'Actions ordinaires pour un produit total allant jusqu'à 13 125 000 $ US, à un prix par Action ordinaire qui ne sera pas inférieur au Prix d'émission (le « Placement privé »). En outre, l'actionnaire participant au Placement privé aura l'option d'acheter un nombre d'Actions ordinaires additionnelles égal à 15 % du nombre initial d'Actions ordinaires dans le cadre du Placement privé si l'Option de surallocation est exercée en totalité dans le cadre du Placement (ou un nombre inférieur d'Actions ordinaires proportionnel à tout exercice moindre de l'Option de surallocation). Le Placement privé sera effectué en vertu d'une dispense des exigences de prospectus au Canada et les Actions ordinaires émises dans le cadre de ce Placement privé seront soumises à des restrictions de revente pendant une période de quatre mois et un jour à compter de la clôture du Placement privé en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. La clôture du Placement privé et celle du Placement ne sont pas conditionnelles l'une à l'autre.

La Société prévoit que le produit net du Placement et du Placement privé sera utilisé pour le développement du projet de la mine Matawinie et du projet de l'usine d'anodes LiB ainsi qu'aux besoins généraux en fonds de roulement et aux dépenses de l'entreprise.

Dans le cadre du Placement, Nouveau Monde a déposé un supplément de prospectus provisoire et déposera un supplément de prospectus définitif (collectivement, le « Supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base existant de la Société déposé au Canada (le « Prospectus préalable de base ») et à la déclaration d'enregistrement de la Société (la « Déclaration d'enregistrement ») dans le formulaire F-10 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») par le biais du système de divulgation multijuridictionnel (MJDS) des États-Unis et du Canada (U.S.-Canadian Multijurisdictional Disclosure System). Le Placement est effectué aux États-Unis et dans chacune des provinces du Canada. Le Supplément de prospectus, le Prospectus préalable de base et la Déclaration d'enregistrement contiennent des renseignements importants sur la Société et le Placement. Les investisseurs éventuels devraient lire le Supplément de prospectus, le Prospectus préalable de base et la Déclaration d'enregistrement, ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi, avant de prendre une décision d'investissement. Lorsqu'il sera déposé au Canada, le Supplément de prospectus (ainsi que le Prospectus préalable de base connexe) sera disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Lorsqu'il sera déposé aux États-Unis, le Supplément de prospectus (ainsi que la Déclaration d'enregistrement) sera disponible sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Par ailleurs, le Supplément de prospectus déposé au Canada (ainsi que le Prospectus préalable de base connexe) et le Supplément de prospectus déposé aux États-Unis (ainsi que la Déclaration d'enregistrement) pourront être obtenus, le cas échéant, sur demande auprès de l'une des sources suivantes : Evercore Group L.L.C., à l'attention de Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, par téléphone au (888) 474-0200 ou par courriel à ecm.prospectus@evercore.com; ou, au Canada, en communiquant avec BMO Capital Markets, Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312, ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca, et aux États-Unis, en communiquant avec BMO Capital Markets Corp, à l'attention de Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, ou par téléphone au (800) 414-3627 ou par courriel à bmoprospectus@bmo.com.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires. Les titres offerts et le contenu du présent communiqué de presse n'ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité de réglementation, et aucune de ces autorités ne s'est prononcée sur l'exactitude du Supplément de prospectus, du Prospectus préalable de base ou de la Déclaration d'enregistrement.

À propos de Nouveau Monde Graphite Nouveau Monde travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d'une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d'anode pour batteries au Québec, Canada. Ciblant des opérations commerciales d'ici 2023, la Société développe des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec ses opérations à faible coût et des normes ESG enviables, Nouveau Monde aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement. Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter les déclarations concernant le Placement, le Placement privé l'utilisation prévue du produit, l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, l'approbation de l'inscription à laBourse de croissance TSX (la « TSXV ») et la Bourse de New York des Actions ordinaires à être émises dans le cadre du Placement et du Placement privé, le cas échéant, et celles décrites au paragraphe « À propos de Nouveau Monde » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections au moment de la publication du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur différents facteurs et hypothèses sous-jacents, notamment la réalisation du Placement selon des conditions favorables et le produit du Placement sera utilisé par Nouveau Monde selon ce qui est actuellement prévu, et ne sont pas garants du rendement futur. L'information prospective et les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux anticipés ou suggérés dans l'information prospective et dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels soient sensiblement différents des attentes actuelles comprennent notamment la réalisation des conditions de clôture relatives au Placement et au Placement privé, l'octroi de l'Option de surallocation, l'utilisation prévue du produit du Placement et du Placement privé, la capacité de la Société à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et si ces initiatives stratégiques donneront les résultats escomptés, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour la Société, la dépendance aux prix des matières premières, l'impact de l'inflation sur les coûts, les risques d'obtention des permis nécessaires, le rendement opérationnel des actifs et des activités de la Société, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation minière et de la production du graphite, les changements aux lois et aux règlements ayant une incidence sur les activités de la Société, le risque d'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, l'impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures mises en place par les gouvernements en réaction à cette pandémie, et la conjoncture économique en général ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d'investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs. Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l'avenir. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables. Aucune autorité en valeurs mobilières, ni la TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la TSXV) n'assument la responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. De plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et dans la base de données EDGAR de la SEC (www.sec.gov).